Терри раскритиковал Тухеля за выбор состава Англии на ЧМ

Джон Терри выразил поддержку главному тренеру национальной команды Томасу Тухелю за его смелость в принятии кадровых решений.
«Я просто считаю, что на турнире должны быть ваши лучшие игроки. Если мы хотим выиграть этот чемпионат мира, играть должны только 13, 14 или 15 футболистов этой сборной. Когда я смотрю на остальную часть состава, я не уверен, что они смогут конкурировать с основой. Прежде всего, мне очень нравится Тухель. Очевидно, я видел его работу в “Челси”, когда он был там… Он принес нам успех в Лиге чемпионов. И что мне в нем нравится, так это то, что он не боится принимать сложные решения. Думаю, мы увидели это по его составу», — цитирует Терри Daily Mail.
«Сейчас я с ним не согласен в плане игроков, которых он не взял на этот ЧМ. Гарри Магуайр — первый из них, или Люк Шоу на позиции левого защитника. Мы видим, как на левом фланге обороны выходит О'Райли. Я думаю, что такому парню, как он, нужен рядом кто-то вроде Шоу. Чтобы помочь, успокоить, дать совет. Ведь О'Райли — наше будущее на следующих чемпионатах. Коул Палмер — это еще одно важнейшее решение. Поэтому я считаю, что он серьезно ошибся в трех или четырех важных кадровых решениях. Я думаю, чем дальше ты заходишь на чемпионате мира, тем больше тебе нужны твои лучшие игроки», — добавил Терри.
На групповом этапе ЧМ-2026 сборная Англии сыграет с командами Хорватии (17 июня), Ганы (23 июня) и Панамы (27 июня). Матчи пройдут в Далласе, Бостоне и Нью-Йорке.