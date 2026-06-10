Терри раскритиковал Тухеля за выбор состава Англии на ЧМ

«Я просто считаю, что на турнире должны быть ваши лучшие игроки. Если мы хотим выиграть этот чемпионат мира, играть должны только 13, 14 или 15 футболистов этой сборной. Когда я смотрю на остальную часть состава, я не уверен, что они смогут конкурировать с основой. Прежде всего, мне очень нравится Тухель. Очевидно, я видел его работу в “Челси”, когда он был там… Он принес нам успех в Лиге чемпионов. И что мне в нем нравится, так это то, что он не боится принимать сложные решения. Думаю, мы увидели это по его составу», — цитирует Терри Daily Mail.