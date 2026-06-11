Инфантино объяснил высокие цены на билеты ЧМ-2026

ЧМ-2026 стал первым крупным футбольным турниром, где было применено динамическое ценообразование. Стоимость билетов на финал достигала 11 тыс. долларов (794,7 тыс. рублей), а на вторичном рынке их цена могла превышать 50 тыс. долларов (3,6 млн рублей). На фоне высоких цен на билеты против ФИФА начали расследования генеральные прокуроры штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси.
«На сегодняшний день мы продали более шести миллионов билетов. При этом билеты по‑прежнему доступны в продаже. Спрос оказался беспрецедентным — он превысил предложение в десять раз и даже больше. Количество запросов на билеты поистине невероятно. Я искренне благодарю всех болельщиков, которые уже приобрели билеты и продолжают их покупать.
Чемпионат мира — это действительно уникальное событие. Последний раз турнир в этой части мира проходил в 1994 году, а до этого — в 1986‑м в Мексике. Мы не знаем, когда он состоится здесь снова: такое событие может случиться лишь раз в жизни.
Важно учитывать местные особенности и традиции. Начальная цена в 60 долларов — самая низкая среди всех американских видов спорта на стадии плей‑офф. Средняя цена билета, составляющая менее 500 долларов, тоже остается самой доступной в сравнении с другими спортивными соревнованиями на этой стадии. К примеру, финал НБА. При этом чемпионат мира по футболу будут смотреть шесть миллиардов человек — это куда более масштабное событие.
Когда билеты попадают на вторичный рынок, их перепродают по значительно более высоким ценам. Это подтверждает, что установленные нами цены корректны. Подобные решения не принимаются спонтанно — перед этим проводится тщательный анализ», — сказал Инфантино.
Матч открытия ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Мексики и ЮАР, пройдет на стадионе «Ацтека» в Мехико сегодня, 11 июня. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.