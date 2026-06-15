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СМИ: Месси выйдет в старте в матче Аргентины с Алжиром на ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси может появиться в стартовом составе в первом матче команды на чемпионате мира по футболу 2026 года. Об этом сообщает ElDesmarque.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На групповом этапе сборная Аргентины сыграет против Алжира (16 июня), Австрии (22 июня) и Иордании (27 июня). Матчи пройдут в Канзас-Сити и Далласе.

По информации источника, Месси полностью восстановился от травмы, полученной в конце мая в игре «Интер Майами» с «Филадельфией» в рамках регулярного чемпионата МЛС (6:4).

Отмечается, что 38-летний капитан Аргентины тренируется в общей группе более десяти дней и находится в отличной физической форме.

В рамках подготовки к чемпионату мира Месси принял участие в товарищеском матче с Исландией (3:0), появившись на поле на 70-й минуте встречи и забив гол с пенальти.

Для Месси этот гол стал 117-м в составе сборной Аргентины. Всего за карьеру на счету нападающего 911 забитых мячей в 1156 матчах. Кроме голов за сборную, 672 мяча он забил в составе «Барселоны», 89 — за нынешний клуб «Интер Майами» и 32 — за «Пари Сен-Жермен». Также Лионель Месси сделал 414 результативных передач.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды.


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