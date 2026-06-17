Роналду — о первом матче Португалии на ЧМ: Время отдать все силы

«Скоро начнется новая глава. Мы много работали, чтобы достичь этого момента, и теперь пришло время отдать все силы ради нашей страны и всех португальских сообществ, которые поддерживают нас здесь и по всему миру. Верьте, как верим мы!» — написал 41-летний Криштиану Роналду в соцсетях.