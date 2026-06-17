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Роналду — о первом матче Португалии на ЧМ: Время отдать все силы

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался в преддверии матча группового этапа чемпионата мира по футболу с ДР Конго.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча группы К пройдет в среду, 17 июня в Хьюстоне и начнется в 20:00 по московскому времени.

Футбол
Чемпионат мира 2026
Группа K, 17.06.2026, 20:00
Португалия
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ДР Конго
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«Скоро начнется новая глава. Мы много работали, чтобы достичь этого момента, и теперь пришло время отдать все силы ради нашей страны и всех португальских сообществ, которые поддерживают нас здесь и по всему миру. Верьте, как верим мы!» — написал 41-летний Криштиану Роналду в соцсетях.

Криштиану Роналду дебютировал в составе сборной Португалии в 2003 году. Он может выступить на шестом чемпионате мира. Ранее это сделал 38-летний форвард сборной Аргентины Лионель Месси.

Роналду провел за сборную Португалии 228 матчей во всех турнирах, в которых забил 143 гола и сделал 46 результативных передач. Вместе с национальной командой футболист выиграл Евро-2016 и дважды стал победителем Лиги Наций УЕФА (сезон-2018/19 и 2024/25).

Также на групповом этапе Португалия 23 июня встретится с Узбекистаном, 27 июня подопечные Роберто Мартинеса сыграют с Колумбией.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.