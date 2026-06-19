Стал известен лучший игрок матча ЧМ-2026 Канада — Катар

Канада разгромила Катар со счетом 6:0. Дэвид в этой встрече оформил хет-трик. Футболист отличился на 29-й, 45+3-й и 90+2-й минутах.
Дэвид делит первое место с форвардом Аргентины Лионелем Месси в списке лучших бомбардиров турнира.
Джонатан Дэвид дебютировал в составе сборной Канады в 2018 году. Футболист провел за национальную команду 79 матчей, в которых забил 42 гола и сделал 20 результативных передач.
В следующем матче сборная Канады 24 июня сыграет против команды Швейцарии. Катарцам в этот же день предстоит встретиться с Боснией и Герцеговиной.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.
Джесси Марш
Хулен Лопетеги
Кайл Ларин
16′
Джонатан Дэвид
29′
Джонатан Дэвид
45+3′
Натан Салиба
64′
Мохаммед Аль-Маннаи
75′
Джонатан Дэвид
(Натан Салиба)
90+2′
16
Максим Крепо
2
Алистэйр Джонстон
22
Ричи Ларея
7
Стивен Эуштакиу
10
Джонатан Дэвид
9
Кайл Ларин
17
Тейджон Бьюкенен
83′
23
Нико Сигур
20
Али Ахмед
71′
12
Тани Олувасейи
4
Люк Де Фужероль
71′
14
Джейкоб Шаффелберг
13
Дерек Корнелиус
9′
46′
15
Мойзе Бомбито
8
Исмаэль Коне
56′
25
Натан Салиба
1
Махмуд Абунада
13
Аюб Аль-Оуи
14
Хомам Ахмед
33′
4
Исса Лайе
23
Ассим Мадибо
51′
2
Педру Мигель
16
Буалем Хухи
5
Яссем Джабер Абдулсаллам
46′
20
Ахмед Фати
62′
87′
3
Лукас Мендес
15
Юсуф Абдурисак
40′
18
Султан Аль-Браке
8
Эдмилсон Жуниор
46′
26
Мохаммед Аль-Маннаи
11
Акрам Афиф
59′
25
Аль-Хашми Аль-Хуссейн
Главный судья
Кристиан Гарай
(Чили)
Боковой судья
Хосе Ретамаль
(Чили)
Боковой судья
Мигель Роча
(Чили)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти