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Стал известен лучший игрок матча ЧМ-2026 Канада — Катар

Нападающий сборной Канады Джонатан Дэвид был признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу с Катаром (6:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Канада разгромила Катар со счетом 6:0. Дэвид в этой встрече оформил хет-трик. Футболист отличился на 29-й, 45+3-й и 90+2-й минутах.

Дэвид делит первое место с форвардом Аргентины Лионелем Месси в списке лучших бомбардиров турнира.

Джонатан Дэвид дебютировал в составе сборной Канады в 2018 году. Футболист провел за национальную команду 79 матчей, в которых забил 42 гола и сделал 20 результативных передач.

В следующем матче сборная Канады 24 июня сыграет против команды Швейцарии. Катарцам в этот же день предстоит встретиться с Боснией и Герцеговиной.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.

Канада
6:0
Первый тайм: 3:0
Катар
Футбол, Чемпионат мира, Группа B
19.06.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
BC Place, 52497 зрителей
Главные тренеры
Джесси Марш
Хулен Лопетеги
Голы
Канада
Кайл Ларин
16′
Джонатан Дэвид
29′
Джонатан Дэвид
45+3′
Натан Салиба
64′
Мохаммед Аль-Маннаи
75′
Джонатан Дэвид
(Натан Салиба)
90+2′
Составы команд
Канада
16
Максим Крепо
2
Алистэйр Джонстон
22
Ричи Ларея
7
Стивен Эуштакиу
10
Джонатан Дэвид
9
Кайл Ларин
17
Тейджон Бьюкенен
83′
23
Нико Сигур
20
Али Ахмед
71′
12
Тани Олувасейи
4
Люк Де Фужероль
71′
14
Джейкоб Шаффелберг
13
Дерек Корнелиус
9′
46′
15
Мойзе Бомбито
8
Исмаэль Коне
56′
25
Натан Салиба
Катар
1
Махмуд Абунада
13
Аюб Аль-Оуи
14
Хомам Ахмед
33′
4
Исса Лайе
23
Ассим Мадибо
51′
2
Педру Мигель
16
Буалем Хухи
5
Яссем Джабер Абдулсаллам
46′
20
Ахмед Фати
62′
87′
3
Лукас Мендес
15
Юсуф Абдурисак
40′
18
Султан Аль-Браке
8
Эдмилсон Жуниор
46′
26
Мохаммед Аль-Маннаи
11
Акрам Афиф
59′
25
Аль-Хашми Аль-Хуссейн
Статистика
Канада
Катар
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
2
Удары (всего)
32
2
Удары в створ
10
0
Угловые
19
1
Фолы
9
10
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Кристиан Гарай
(Чили)
Боковой судья
Хосе Ретамаль
(Чили)
Боковой судья
Мигель Роча
(Чили)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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