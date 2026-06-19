Телеведущая извинилась перед Месси и уволилась

Пенья в прямом эфире сообщила о смерти Хорхе Месси, но информация оказалась ложной и вызвала волну негодования.
Позднее семья Месси выступила с заявлением о состоянии здоровья отца футболиста.
— Прошу прощения у семьи Месси за тот ужасный момент, который, как я представляю, они сейчас переживают. Мне очень стыдно, что я стала причиной этой боли.
Должна уточнить, что эта ложная информация была предоставлена мне в прямом эфире — производство программы представило ее как проверенную, и я доверилась этому. Тем не менее я признаю свою причастность к ошибке, и именно поэтому я решила уйти с Luzu TV.
Еще раз искренне прошу прощения — я ошиблась, — написала Пенья в соцсетях.
В Luzu TV добавили, что из-за инцидента уволят нескольких сотрудников, которые работали над выпуском шоу.
67-летний Хорхе Месси на протяжении карьеры Лионеля Месси выступал в роли главного представителя и агента сына.
Лионель Скалони
Владимир Петкович
Лионель Месси
(Родриго де Пауль)
17′
Лионель Месси
60′
Лионель Месси
(Николас Гонсалес)
76′
23
Эмилиано Мартинес
25
Факундо Медина
7
Родриго де Пауль
6
Лисандро Мартинес
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
4
Гонсало Монтиэль
46′
26
Науэль Молина
16
Тьяго Альмада
55′
9
Хулиан Альварес
13
Кристиан Ромеро
80′
19
Николас Отаменди
10
Лионель Месси
80′
18
Николас Пас
22
Лаутаро Мартинес
55′
15
Николас Гонсалес
23
Люка Зидан
17
Рафик Бельгали
15
Райан Аит Нури
10
Фарес Шаиби
2
Аисса Манди
21
Рами Бенсебаини
14
Хишам Будауи
64′
8
Уссем Ауар
22
Ибрахим Маза
82′
6
Рамиз Зерруки
19
Набиль Бенталеб
81′
20
Адиль Булбина
9
Амин Гуири
64′
7
Рияд Махрез
11
Анис Хадж-Мусса
64′
18
Мохамед Амура
Главный судья
Шимон Марчиняк
(Польша)
Боковой судья
Томаш Листкевич
(Польша)
Боковой судья
Адам Купсик
(Польша)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти