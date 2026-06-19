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Телеведущая извинилась перед Месси и уволилась

Аргентинская телеведущая Флоренсия Пенья извинилась перед семьей капитана сборной Аргентины Лионеля Месси за ложное сообщение о смерти его отца.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Пенья в прямом эфире сообщила о смерти Хорхе Месси, но информация оказалась ложной и вызвала волну негодования.

Позднее семья Месси выступила с заявлением о состоянии здоровья отца футболиста.

— Прошу прощения у семьи Месси за тот ужасный момент, который, как я представляю, они сейчас переживают. Мне очень стыдно, что я стала причиной этой боли.

Должна уточнить, что эта ложная информация была предоставлена мне в прямом эфире — производство программы представило ее как проверенную, и я доверилась этому. Тем не менее я признаю свою причастность к ошибке, и именно поэтому я решила уйти с Luzu TV.

Еще раз искренне прошу прощения — я ошиблась, — написала Пенья в соцсетях.

В Luzu TV добавили, что из-за инцидента уволят нескольких сотрудников, которые работали над выпуском шоу.

67-летний Хорхе Месси на протяжении карьеры Лионеля Месси выступал в роли главного представителя и агента сына.

Аргентина
3:0
Первый тайм: 1:0
Алжир
Футбол, Чемпионат мира, Группа J
17.06.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Arrowhead Stadium
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