Сборная Канады добилась исторического достижения на ЧМ-2026

Встреча в Ванкувере завершилась разгромной победой над Катаром со счетом 6:0.
Сборная Канады стала первой командой не из Европы и Южной Америки, забившей больше пяти голов на чемпионате мира 2026 года.
Ранее крупные победы одержали команды Германии в матче с Кюрасао (7:1), Швеции в игре с Тунисом (5:1), Норвегии в матче с Ираком (4:1), Аргентины в матче с Алжиром (3:0), Англии в игре с Хорватией (4:2), США в матче с Парагваем (4:1) и Швейцарии в игре против Боснии и Герцеговины (4:1).
Хет-триком в этой встрече отметился Джонатан Дэвид. Он стал первым с 1930 года футболистом из стран Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ), ставшим автором трех забитых мячей в матче чемпионата мира. До него три гола в одной игре забил американец Берт Патено в матче с Парагваем.
Дэвил был признан ФИФА лучшим игроком матча.
В следующем матче сборная Канады 24 июня сыграет против команды Швейцарии. Катарцам в этот же день предстоит встретиться с Боснией и Герцеговиной.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.
Джесси Марш
Хулен Лопетеги
Кайл Ларин
16′
Джонатан Дэвид
29′
Джонатан Дэвид
45+3′
Натан Салиба
64′
Мохаммед Аль-Маннаи
75′
Джонатан Дэвид
(Натан Салиба)
90+2′
16
Максим Крепо
2
Алистэйр Джонстон
22
Ричи Ларея
7
Стивен Эуштакиу
10
Джонатан Дэвид
9
Кайл Ларин
17
Тейджон Бьюкенен
83′
23
Нико Сигур
20
Али Ахмед
71′
12
Тани Олувасейи
4
Люк Де Фужероль
71′
14
Джейкоб Шаффелберг
13
Дерек Корнелиус
9′
46′
15
Мойзе Бомбито
8
Исмаэль Коне
56′
25
Натан Салиба
1
Махмуд Абунада
13
Аюб Аль-Оуи
14
Хомам Ахмед
33′
4
Исса Лайе
23
Ассим Мадибо
51′
2
Педру Мигель
16
Буалем Хухи
5
Яссем Джабер Абдулсаллам
46′
20
Ахмед Фати
62′
87′
3
Лукас Мендес
15
Юсуф Абдурисак
40′
18
Султан Аль-Браке
8
Эдмилсон Жуниор
46′
26
Мохаммед Аль-Маннаи
11
Акрам Афиф
59′
25
Аль-Хашми Аль-Хуссейн
Главный судья
Кристиан Гарай
(Чили)
Боковой судья
Хосе Ретамаль
(Чили)
Боковой судья
Мигель Роча
(Чили)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти