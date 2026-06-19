Ямаль о хет-трике Месси: Мой идол — Неймар, но Лионель — лучший

Полузащитник сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал хет-трик форварда Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира 2026 года, который проходит в США, Канаде и Мексике.
17 июня 38-летний Месси оформил хет-трик в матче первого тура группы J против сборной Алжира. Аргентина победила со счетом 3:0.
«Лео в каждой игре подтверждает, что он лучший футболист в истории. Если кто-то в этом сомневается, значит, сам придумывает себе эти сомнения. Тут больше нечего добавить. Моим кумиром всегда был Неймар, но Месси — лучший», — цитирует Ямаля RTVE.
На счету Лионеля Месси 16 голов на чемпионатах мира. По этому показателю он делит звание лучшего бомбардира в истории мундиалей с немцем Мирославом Клозе.
Ламин сравнил себя с Месси и Килианом Мбаппе, заявив, что не хотел бы забить 16 голов, но вылететь в ½ финала турнира.
«Мой стиль игры отличается. Я хочу получать удовольствие от игры, побеждать. Я не хочу забить 16 голов и вылететь в полуфинале. Это не то, к чему я стремлюсь», — приводит слова Ямаля RTVE.
В первом матче группового этапа ЧМ-2026 Испания сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0). В воскресенье, 21 июня, испанцы встретятся со сборной Саудовской Аравии.