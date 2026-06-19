Ямаль о хет-трике Месси: Мой идол — Неймар, но Лионель — лучший

«Лео в каждой игре подтверждает, что он лучший футболист в истории. Если кто-то в этом сомневается, значит, сам придумывает себе эти сомнения. Тут больше нечего добавить. Моим кумиром всегда был Неймар, но Месси — лучший», — цитирует Ямаля RTVE.