В Турции поддержали тренера сборной после провала на ЧМ-2026

«Наши сердца болят, но мы будем стоять на стороне нашего тренера. Это не клубная команда, неудача происходит из-за отсутствия преемственности. Последние два дня пишут о тренерах, мы будем стоять на стороне нашего тренера и наших игроков. Тренера можно критиковать с тактической точки зрения, но не в том, что мяч прошел рядом со штангой. В любом плохом событии есть что-то хорошее, поэтому мы будем смотреть вперед», — приводит слова Хаджиосманоглу TRT SPOR.