В Турции поддержали тренера сборной после провала на ЧМ-2026

Сборная Турции потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира после поражений от команд Австралии и Парагвая в двух стартовых матчах группового этапа турнира. В субботу сборная Парагвая в меньшинстве обыграла Турцию со счетом 1:0. В первом матче на ЧМ-2026 турки уступили австралийцам со счетом 0:2.
«Наши сердца болят, но мы будем стоять на стороне нашего тренера. Это не клубная команда, неудача происходит из-за отсутствия преемственности. Последние два дня пишут о тренерах, мы будем стоять на стороне нашего тренера и наших игроков. Тренера можно критиковать с тактической точки зрения, но не в том, что мяч прошел рядом со штангой. В любом плохом событии есть что-то хорошее, поэтому мы будем смотреть вперед», — приводит слова Хаджиосманоглу TRT SPOR.
Винченцо Монтелла возглавил сборную Турции в сентябре 2023 года. Соглашение 52-летнего итальянского специалиста с национальной командой рассчитано до конца июля 2028 года. Под его руководством Турция провела 35 матчей, в которых одержала 20 побед, потерпела 10 поражений и пять раз сыграла вничью.
Напомним, на Евро-2024 Турция дошла до четвертьфинала, где уступила Нидерландам со счетом 1:2.
В заключительном матче группового этапа ЧМ-2026 Турция 25 июня сыграет с США в Лос-Анджелесе.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Винченцо Монтелла
Густаво Альфаро
Матиас Галарса
(Хулио Энкисо)
2′
23
Угурджан Чакыр
18
Мерт Мюльдюр
11
Кенан Йылдыз
8
Арда Гюлер
3
Мерих Демирал
10
Хакан Чалханоглу
20
Ферди Кадиоглу
70′
13
Эрен Элмали
71′
19
Юнус Акгюн
60′
26
Джан Узун
7
Керем Актюркоглу
46′
21
Барыш Йылмаз
14
Абдюлкерим Бардакджы
86′
6
Оркун Кекчю
16
Исмаил Юкшек
60′
9
Дениз Гюль
12
Орландо Хиль
6
Хуниор Алонсо
10
Мигель Альмирон
45+3′
15
Густаво Гомес
3
Омар Альдерете
14
Андрес Кубас
4
Хуан Хосе Касерес
81′
26
Алехандро Майдана
23
Матиас Галарса
4′
90′
13
Хосе Канале
8
Диего Гомес
67′
2
Густаво Веласкес
25
Исидро Питта
46′
16
Дамиан Бобадилья
19
Хулио Энкисо
90′
21
Габриэль Авалос
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Сальвадор)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти