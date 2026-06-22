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В Турции поддержали тренера сборной после провала на ЧМ-2026

Президент турецкой футбольной федерации Ибрагим Хаджиосманоглу поддержал наставника сборной Винченцо Монтеллу, несмотря на досрочный вылет с чемпионата мира.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сборная Турции потеряла шансы на выход в плей-офф чемпионата мира после поражений от команд Австралии и Парагвая в двух стартовых матчах группового этапа турнира. В субботу сборная Парагвая в меньшинстве обыграла Турцию со счетом 1:0. В первом матче на ЧМ-2026 турки уступили австралийцам со счетом 0:2.

«Наши сердца болят, но мы будем стоять на стороне нашего тренера. Это не клубная команда, неудача происходит из-за отсутствия преемственности. Последние два дня пишут о тренерах, мы будем стоять на стороне нашего тренера и наших игроков. Тренера можно критиковать с тактической точки зрения, но не в том, что мяч прошел рядом со штангой. В любом плохом событии есть что-то хорошее, поэтому мы будем смотреть вперед», — приводит слова Хаджиосманоглу TRT SPOR.

Винченцо Монтелла возглавил сборную Турции в сентябре 2023 года. Соглашение 52-летнего итальянского специалиста с национальной командой рассчитано до конца июля 2028 года. Под его руководством Турция провела 35 матчей, в которых одержала 20 побед, потерпела 10 поражений и пять раз сыграла вничью.

Напомним, на Евро-2024 Турция дошла до четвертьфинала, где уступила Нидерландам со счетом 1:2.

В заключительном матче группового этапа ЧМ-2026 Турция 25 июня сыграет с США в Лос-Анджелесе.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.


Турция
0:1
Первый тайм: 0:1
Парагвай
Футбол, Чемпионат мира, Группа D
20.06.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
Levi's Stadium
Главные тренеры
Винченцо Монтелла
Густаво Альфаро
Голы
Парагвай
Матиас Галарса
(Хулио Энкисо)
2′
Составы команд
Турция
23
Угурджан Чакыр
18
Мерт Мюльдюр
11
Кенан Йылдыз
8
Арда Гюлер
3
Мерих Демирал
10
Хакан Чалханоглу
20
Ферди Кадиоглу
70′
13
Эрен Элмали
71′
19
Юнус Акгюн
60′
26
Джан Узун
7
Керем Актюркоглу
46′
21
Барыш Йылмаз
14
Абдюлкерим Бардакджы
86′
6
Оркун Кекчю
16
Исмаил Юкшек
60′
9
Дениз Гюль
Парагвай
12
Орландо Хиль
6
Хуниор Алонсо
10
Мигель Альмирон
45+3′
15
Густаво Гомес
3
Омар Альдерете
14
Андрес Кубас
4
Хуан Хосе Касерес
81′
26
Алехандро Майдана
23
Матиас Галарса
4′
90′
13
Хосе Канале
8
Диего Гомес
67′
2
Густаво Веласкес
25
Исидро Питта
46′
16
Дамиан Бобадилья
19
Хулио Энкисо
90′
21
Габриэль Авалос
Статистика
Турция
Парагвай
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
0
1
Удары (всего)
32
7
Удары в створ
5
2
Угловые
12
0
Фолы
14
15
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Сальвадор)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти