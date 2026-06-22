Неймар провел первую полноценную тренировку в общей группе на ЧМ

Неймар сможет сыграть в заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Шотландии. Об этом ранее сообщил главный тренер национальной команды Карло Анчелотти. В активе 34-летнего форварда — 79 голов в 128 матчах за национальную команду. По этому показателю он является лучшим снайпером в истории сборной Бразилии.