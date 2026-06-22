Неймар провел первую полноценную тренировку в общей группе на ЧМ

Неймар был включен в заявку на турнир, однако из-за повреждения не участвовал в стартовых матчах против Марокко (1:1) и Гаити (3:0). Бразилец получил травму правой икроножной мышцы в матче «Сантоса» против «Куритибы».
Неймар сможет сыграть в заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2026 года против команды Шотландии. Об этом ранее сообщил главный тренер национальной команды Карло Анчелотти. В активе 34-летнего форварда — 79 голов в 128 матчах за национальную команду. По этому показателю он является лучшим снайпером в истории сборной Бразилии.
Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.