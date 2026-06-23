Комментатор Генич предсказал автора гола в матче Франция — Ирак

Известный футбольный комментатор и эксперт Константин Генич предложил свой прогноз на матч группового этапа чемпионата мира Франция — Ирак. Он начнется 23 июня в 00:00 по московскому времени.
"Крутил этот матч, вертел, думал, что в этом матче может быть. Очень классное впечатление по второму тайму оставила сборная Франции. Понятно, есть Мбаппе, и можно рассмотреть его гол. Но главной движущей силой французов в предыдущем матче, конечно, был Майкл Олисе. Он сейчас в великолепном состоянии, в великолепной форме, суперпередачи раздавал, 2 голевые передачи на свой счет записал на Мбаппе в первой встрече. И пора бы ему забить.
До чемпионата мира в последнем контрольном матче против Северной Ирландии он оформил хет-трик. Вот эти его смещения в середину и обводящие удары в дальний угол уже поставлены на поток. Это все смотрится очень здорово. Я думаю, что и здесь Олисе за счет индивидуальных действий обязательно может что-то придумать. Поэтому выбрал гол Майкла Олисе«, — цитирует Генича “Рейтинг Букмекеров”.