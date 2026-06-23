Комментатор Генич предсказал автора гола в матче Франция — Ирак

"Крутил этот матч, вертел, думал, что в этом матче может быть. Очень классное впечатление по второму тайму оставила сборная Франции. Понятно, есть Мбаппе, и можно рассмотреть его гол. Но главной движущей силой французов в предыдущем матче, конечно, был Майкл Олисе. Он сейчас в великолепном состоянии, в великолепной форме, суперпередачи раздавал, 2 голевые передачи на свой счет записал на Мбаппе в первой встрече. И пора бы ему забить.