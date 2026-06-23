Семин: рекорд Месси важен, но его нельзя сравнивать с Марадоной

"У каждого свое время, Марадона в свое время был без сомнения одним из лучших, Месси сейчас лучший. Сравнивать сложно, все эти рекорды несравнимы. Посмотрите, как люди восхищаются игрой Месси сегодня, ему скоро 40 лет, а сколько он двигается, какой объем работы показывает, великолепные физические данные. Такие рекорды всегда важны, это определенный стимул для игроков разных амплуа. Для Месси — стимул в голах и передачах, но самое главное — победа его команды на протяжении всего времени. Нет такого, чтобы он играл именно на себя, в любой ситуации отдает, самые лучшие продолжения игры. Играет на команду.