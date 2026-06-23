Семин: рекорд Месси важен, но его нельзя сравнивать с Марадоной

Аргентинский форвард Лионель Месси добился значимого рекордного достижения, однако сравнивать его с другим легендарным аргентинцем Диего Марадоной непросто, поскольку футболисты выступали в разные эпохи. Об этом в беседе с ТАСС заявил бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.
"У каждого свое время, Марадона в свое время был без сомнения одним из лучших, Месси сейчас лучший. Сравнивать сложно, все эти рекорды несравнимы. Посмотрите, как люди восхищаются игрой Месси сегодня, ему скоро 40 лет, а сколько он двигается, какой объем работы показывает, великолепные физические данные. Такие рекорды всегда важны, это определенный стимул для игроков разных амплуа. Для Месси — стимул в голах и передачах, но самое главное — победа его команды на протяжении всего времени. Нет такого, чтобы он играл именно на себя, в любой ситуации отдает, самые лучшие продолжения игры. Играет на команду.
Это не только его старые заслуги, а заслуги от каждого предстоящего матча, в котором он играет. Все время если не лучший, то один из лучших. В сегодняшнем матче опять видим, что он находится на высочайшем уровне, физическая подготовка, идеальная техника и талант. После незабитого пенальти продолжал мощно играть. В сборной Аргентины его оборонительные функции за него выполняет Лаутаро Мартинес, а Месси ждет момента быстрой контратаки или когда мяч на чужой половине поля, ведь ему всегда много его отдают. Тактика аргентинцев во многом построена на таланте Месси", — добавил Семин.
Ранее Месси отличился в матче между сборными Аргентины и Австрии, после первого тайма счет был 1:0. Этот мяч стал для нападающего 17-м на чемпионатах мира, что позволило ему превзойти результат немца Мирослава Клозе.
Лионель Скалони
Ральф Рангник
Лионель Месси
(Факундо Медина)
38′
Лионель Месси
90+5′
Лионель Месси
9′
23
Эмилиано Мартинес
6
Лисандро Мартинес
26
Науэль Молина
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
57′
19
Николас Отаменди
25
Факундо Медина
76′
82′
3
Николас Тальяфико
7
Родриго де Пауль
82′
5
Леандро Паредес
90+2′
16
Тьяго Альмада
64′
9
Хулиан Альварес
22
Лаутаро Мартинес
64′
15
Николас Гонсалес
1
Александр Шлагер
3
Кевин Дансо
4
Ксавер Шлагер
6
Николас Зайвальд
9
Марсель Забитцер
20
Конрад Лаймер
76′
5
Штефан Пош
40′
67′
23
Марко Фридль
8
Давид Алаба
67′
22
Александр Прасс
18
Романо Шмид
78′
21
Патрик Виммер
11
Михаэль Грегорич
85′
17
Карни Чуквуэмека
24
Пауль Ваннер
67′
7
Марко Арнаутович
Главный судья
Амин Омар
(Египет)
Боковой судья
Махмуд Эль-Регаль
(Египет)
Боковой судья
Ахмед Хоссам Таха
(Египет)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти