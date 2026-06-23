Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
1-й тайм
Норвегия
0
:
Сенегал
0
Все коэффициенты
П1
2.84
X
3.05
П2
2.84
Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Франция
3
:
Ирак
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
25.00
П2
85.00
Футбол. ЧМ-2026
06:00
Иордания
:
Алжир
Все коэффициенты
П1
6.80
X
4.46
П2
1.53
Футбол. ЧМ-2026
20:00
Португалия
:
Узбекистан
Все коэффициенты
П1
1.18
X
7.30
П2
18.00
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Англия
:
Гана
Все коэффициенты
П1
1.21
X
6.60
П2
15.00
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Аргентина
2
:
Австрия
0
П1
X
П2

Семин: рекорд Месси важен, но его нельзя сравнивать с Марадоной

Месси установил рекорд по голам на чемпионатах мира.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Аргентинский форвард Лионель Месси добился значимого рекордного достижения, однако сравнивать его с другим легендарным аргентинцем Диего Марадоной непросто, поскольку футболисты выступали в разные эпохи. Об этом в беседе с ТАСС заявил бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.

"У каждого свое время, Марадона в свое время был без сомнения одним из лучших, Месси сейчас лучший. Сравнивать сложно, все эти рекорды несравнимы. Посмотрите, как люди восхищаются игрой Месси сегодня, ему скоро 40 лет, а сколько он двигается, какой объем работы показывает, великолепные физические данные. Такие рекорды всегда важны, это определенный стимул для игроков разных амплуа. Для Месси — стимул в голах и передачах, но самое главное — победа его команды на протяжении всего времени. Нет такого, чтобы он играл именно на себя, в любой ситуации отдает, самые лучшие продолжения игры. Играет на команду.

Это не только его старые заслуги, а заслуги от каждого предстоящего матча, в котором он играет. Все время если не лучший, то один из лучших. В сегодняшнем матче опять видим, что он находится на высочайшем уровне, физическая подготовка, идеальная техника и талант. После незабитого пенальти продолжал мощно играть. В сборной Аргентины его оборонительные функции за него выполняет Лаутаро Мартинес, а Месси ждет момента быстрой контратаки или когда мяч на чужой половине поля, ведь ему всегда много его отдают. Тактика аргентинцев во многом построена на таланте Месси", — добавил Семин.

Ранее Месси отличился в матче между сборными Аргентины и Австрии, после первого тайма счет был 1:0. Этот мяч стал для нападающего 17-м на чемпионатах мира, что позволило ему превзойти результат немца Мирослава Клозе.

Аргентина
2:0
Первый тайм: 1:0
Австрия
Футбол, Чемпионат мира, Группа J
22.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Лионель Скалони
Ральф Рангник
Голы
Аргентина
Лионель Месси
(Факундо Медина)
38′
Лионель Месси
90+5′
Нереализованные пенальти
Аргентина
Лионель Месси
9′
Составы команд
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
6
Лисандро Мартинес
26
Науэль Молина
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
57′
19
Николас Отаменди
25
Факундо Медина
76′
82′
3
Николас Тальяфико
7
Родриго де Пауль
82′
5
Леандро Паредес
90+2′
16
Тьяго Альмада
64′
9
Хулиан Альварес
22
Лаутаро Мартинес
64′
15
Николас Гонсалес
Австрия
1
Александр Шлагер
3
Кевин Дансо
4
Ксавер Шлагер
6
Николас Зайвальд
9
Марсель Забитцер
20
Конрад Лаймер
76′
5
Штефан Пош
40′
67′
23
Марко Фридль
8
Давид Алаба
67′
22
Александр Прасс
18
Романо Шмид
78′
21
Патрик Виммер
11
Михаэль Грегорич
85′
17
Карни Чуквуэмека
24
Пауль Ваннер
67′
7
Марко Арнаутович
Статистика
Аргентина
Австрия
Желтые карточки
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Амин Омар
(Египет)
Боковой судья
Махмуд Эль-Регаль
(Египет)
Боковой судья
Ахмед Хоссам Таха
(Египет)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Узнать больше по теме
Биография Диего Марадоны: карьера и личная жизнь футболиста
Несмотря на то, что карьера Диего Марадоны проходила во второй половине прошлого века он остается одним из самых узнаваемых спортсменов мира. Легендарный в прошлом футболист сочетал в себе грацию и мощь Пеле, медийность Девида Бэкхэма, на всю жизнь приобрел репутацию плохого парня с добрым сердцем. Как это возможно? Расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше