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Судья во время матча ЧМ прокричал австрийцам «идите домой»

Матч чемпионата мира — 2026 проходил между командами Аргентины и Австрии.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Египетский арбитр Амин Омар во время матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Австрии через стадионный микрофон призвал австрийских футболистов отойти от него, сообщает корреспондент РИА Новости.

«Go home! (Идите домой! — ред.)», — сказал Омар на весь стадион после того, как несколько игроков сборной Австрии подошли к нему, пытаясь повлиять на его решение.

Как было видно в трансляции, в самом начале встречи судья отправился к монитору, чтобы изучить спорный момент, связанный с возможным назначением пенальти в ворота австрийской команды. После просмотра эпизода он вернулся на поле, чтобы объявить свое решение по микрофону, однако сначала потребовал от австрийских игроков не приближаться к нему.

Матч сборных Аргентины и Австрии проходит в американском городе Даллас, после первого тайма аргентинцы выиграли со счетом 2:0 благодаря дублю Лионеля Месси.

Аргентина
2:0
Первый тайм: 1:0
Австрия
Футбол, Чемпионат мира, Группа J
22.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Лионель Скалони
Ральф Рангник
Голы
Аргентина
Лионель Месси
(Факундо Медина)
38′
Лионель Месси
90+5′
Нереализованные пенальти
Аргентина
Лионель Месси
9′
Составы команд
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
6
Лисандро Мартинес
26
Науэль Молина
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
57′
19
Николас Отаменди
25
Факундо Медина
76′
82′
3
Николас Тальяфико
7
Родриго де Пауль
82′
5
Леандро Паредес
90+2′
16
Тьяго Альмада
64′
9
Хулиан Альварес
22
Лаутаро Мартинес
64′
15
Николас Гонсалес
Австрия
1
Александр Шлагер
3
Кевин Дансо
4
Ксавер Шлагер
6
Николас Зайвальд
9
Марсель Забитцер
20
Конрад Лаймер
76′
5
Штефан Пош
40′
67′
23
Марко Фридль
8
Давид Алаба
67′
22
Александр Прасс
18
Романо Шмид
78′
21
Патрик Виммер
11
Михаэль Грегорич
85′
17
Карни Чуквуэмека
24
Пауль Ваннер
67′
7
Марко Арнаутович
Статистика
Аргентина
Австрия
Желтые карточки
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Амин Омар
(Египет)
Боковой судья
Махмуд Эль-Регаль
(Египет)
Боковой судья
Ахмед Хоссам Таха
(Египет)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти