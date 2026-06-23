Судья во время матча ЧМ прокричал австрийцам «идите домой»

Египетский арбитр Амин Омар во время матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Австрии через стадионный микрофон призвал австрийских футболистов отойти от него, сообщает корреспондент РИА Новости.



«Go home! (Идите домой! — ред.)», — сказал Омар на весь стадион после того, как несколько игроков сборной Австрии подошли к нему, пытаясь повлиять на его решение.



Как было видно в трансляции, в самом начале встречи судья отправился к монитору, чтобы изучить спорный момент, связанный с возможным назначением пенальти в ворота австрийской команды. После просмотра эпизода он вернулся на поле, чтобы объявить свое решение по микрофону, однако сначала потребовал от австрийских игроков не приближаться к нему.