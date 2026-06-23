Месси признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Аргентина — Австрия

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим футболистом матча второго тура группового этапа чемпионата мира 2026 года против сборной Австрии.



В понедельник аргентинская команда одержала победу над австрийцами в Далласе со счетом 2:0. 38-летний Месси сделал дубль, забив на 38-й минуте и в компенсированное время — на 90+5-й. При этом на 9-й минуте форвард не смог реализовать пенальти.



Благодаря этим голам Месси стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира: теперь на его счету 18 мячей в финальных стадиях турнира. Аргентинец превзошел достижение Мирослава Клозе, у которого было 16 голов. Кроме того, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» стал третьим игроком в истории, забивавшим в шести матчах чемпионата мира подряд.



После двух туров сборная Аргентины набрала шесть очков и возглавляет таблицу группы J. Команда Лионеля Скалони уже гарантировала себе место в плей-офф. В заключительном туре аргентинцы 28 июня встретятся со сборной Иордании.