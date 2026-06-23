Мбаппе отреагировал на рекорд Месси по голам на ЧМ

38-летний Месси оформил дубль в матче группового этапа чемпионата мира с Австрией (2:0). Он забил 18 голов на турнирах, превзойдя достижение экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе (16).
«Лео всегда забивает. Он всегда это делал и будет делать. Если бы я смотрел за тем, что делает Месси, мне бы пришлось прикладывать еще больше усилий! Вообще не зацикливаюсь на этом. Думаю только о том, чтобы помочь своей сборной», — приводит слова Мбаппе TyC Sports в соцсетях.
Килиан Мбаппе забил четыре гола в двух матчах чемпионата мира. Такое же количество мячей у форварда сборной Норвегии Эрлинга Холанда. Месси занимает первое место по забитым мячам на ЧМ-2026. На счету капитана аргентинцев пять голов.
В заключительном матче группового этапа турнира Франция 26 июня встретится с Норвегией в Бостоне. Обе команды уже гарантировали себе выход в плей-офф ЧМ-2026.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.
Лионель Скалони
Ральф Рангник
Лионель Месси
(Факундо Медина)
38′
Лионель Месси
90+5′
Лионель Месси
9′
23
Эмилиано Мартинес
6
Лисандро Мартинес
26
Науэль Молина
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
57′
19
Николас Отаменди
25
Факундо Медина
76′
82′
3
Николас Тальяфико
7
Родриго де Пауль
82′
5
Леандро Паредес
90+2′
16
Тьяго Альмада
64′
9
Хулиан Альварес
22
Лаутаро Мартинес
64′
15
Николас Гонсалес
1
Александр Шлагер
3
Кевин Дансо
4
Ксавер Шлагер
6
Николас Зайвальд
9
Марсель Забитцер
20
Конрад Лаймер
76′
5
Штефан Пош
40′
67′
23
Марко Фридль
8
Давид Алаба
67′
22
Александр Прасс
18
Романо Шмид
78′
21
Патрик Виммер
11
Михаэль Грегорич
85′
17
Карни Чуквуэмека
24
Пауль Ваннер
67′
7
Марко Арнаутович
Главный судья
Амин Омар
(Египет)
Боковой судья
Махмуд Эль-Регаль
(Египет)
Боковой судья
Ахмед Хоссам Таха
(Египет)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти