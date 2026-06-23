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Мбаппе отреагировал на рекорд Месси по голам на ЧМ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о бомбардирском рекорде капитана Аргентины Лионеля Месси на чемпионатах мира.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

38-летний Месси оформил дубль в матче группового этапа чемпионата мира с Австрией (2:0). Он забил 18 голов на турнирах, превзойдя достижение экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе (16).

«Лео всегда забивает. Он всегда это делал и будет делать. Если бы я смотрел за тем, что делает Месси, мне бы пришлось прикладывать еще больше усилий! Вообще не зацикливаюсь на этом. Думаю только о том, чтобы помочь своей сборной», — приводит слова Мбаппе TyC Sports в соцсетях.

Килиан Мбаппе забил четыре гола в двух матчах чемпионата мира. Такое же количество мячей у форварда сборной Норвегии Эрлинга Холанда. Месси занимает первое место по забитым мячам на ЧМ-2026. На счету капитана аргентинцев пять голов.

В заключительном матче группового этапа турнира Франция 26 июня встретится с Норвегией в Бостоне. Обе команды уже гарантировали себе выход в плей-офф ЧМ-2026.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.


Аргентина
2:0
Первый тайм: 1:0
Австрия
Футбол, Чемпионат мира, Группа J
22.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Лионель Скалони
Ральф Рангник
Голы
Аргентина
Лионель Месси
(Факундо Медина)
38′
Лионель Месси
90+5′
Нереализованные пенальти
Аргентина
Лионель Месси
9′
Составы команд
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
6
Лисандро Мартинес
26
Науэль Молина
20
Алексис Макаллистер
24
Энцо Фернандес
10
Лионель Месси
13
Кристиан Ромеро
57′
19
Николас Отаменди
25
Факундо Медина
76′
82′
3
Николас Тальяфико
7
Родриго де Пауль
82′
5
Леандро Паредес
90+2′
16
Тьяго Альмада
64′
9
Хулиан Альварес
22
Лаутаро Мартинес
64′
15
Николас Гонсалес
Австрия
1
Александр Шлагер
3
Кевин Дансо
4
Ксавер Шлагер
6
Николас Зайвальд
9
Марсель Забитцер
20
Конрад Лаймер
76′
5
Штефан Пош
40′
67′
23
Марко Фридль
8
Давид Алаба
67′
22
Александр Прасс
18
Романо Шмид
78′
21
Патрик Виммер
11
Михаэль Грегорич
85′
17
Карни Чуквуэмека
24
Пауль Ваннер
67′
7
Марко Арнаутович
Статистика
Аргентина
Австрия
Желтые карточки
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Амин Омар
(Египет)
Боковой судья
Махмуд Эль-Регаль
(Египет)
Боковой судья
Ахмед Хоссам Таха
(Египет)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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