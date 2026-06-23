Мостовой: Месси — величайший футболист всех времен и народов

Накануне Месси, которому завтра исполнится 39 лет, оформил дубль в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 против Австрии (2:0) и с 18 мячами стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, превзойдя рекорд Мирослава Клозе (16).
«Убеждаюсь, что я говорил на протяжении многих-многих лет: Месси — величайший из футболистов всех времен и всех народов. Человеку почти 40 лет, и он еще лучшим бомбардиром становится. Я еще лет семь назад говорил: “Ребят, мы будем все потом плакать, когда он закончит играть в футбол”, — сказал Мостовой.
Месси с пятью мячами возглавляет список лучших бомбардиров ЧМ-2026, опережая нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда и форварда сборной Франции Килиан Мбаппе, в активе у которых по четыре гола.
Сборная Аргентины досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2026. После двух туров «альбиселесте» с шестью очками возглавляют турнирную таблицу группы J, на три очка опережая сборные Австрии и Алжира. В воскресенье, 28 июня, аргентинцы в Далласе сыграют против сборной Иордании. Начало матча — в 05:00 по московскому времени.
В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет с командой, которая займет второе место в группе H (Испания, Уругвай, Кабо-Верде, Саудовская Аравия).