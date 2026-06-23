Мостовой: Месси — величайший футболист всех времен и народов

«Убеждаюсь, что я говорил на протяжении многих-многих лет: Месси — величайший из футболистов всех времен и всех народов. Человеку почти 40 лет, и он еще лучшим бомбардиром становится. Я еще лет семь назад говорил: “Ребят, мы будем все потом плакать, когда он закончит играть в футбол”, — сказал Мостовой.