38-летний Месси и 41-летний Роналду выступают в составе своих национальных команд на чемпионате мира по футболу. На счету аргентинца пять забитых мячей в двух матчах. Он является лучшим бомбардиром ЧМ-2026 с пятью голами. Роналду пока не смог отметится результативными действиями на турнире.
«Если бы у Месси была внешность, как у Роналду, то их бы никто не сравнивал даже. А если бы у Лео была внешность Бэкхема, то даже не представляю. 25 из 30 футбольных людей скажут, что Месси лучше Роналду. Думаю, сам Криштиану скажет, что Лео лучше него.
Месси игрой на ЧМ ответил всем людям, которые кидались камнями в его огород три года назад, что он уехал в Америку. Он там по 30 забивает и 100 отдает», — приводит слова Мостового «Советский спорт».
Лионель Месси с 18 мячами стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира, превзойдя рекорд Мирослава Клозе (16). За карьеру Месси забил 916 голов.
Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром национальной команды с 143 мячами. За карьеру футболист забил 973 гола. Он провел за сборную Португалии 229 матчей.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.