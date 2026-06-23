Мостовой: 25 из 30 футбольных людей выберут Месси, а не Роналду

«Если бы у Месси была внешность, как у Роналду, то их бы никто не сравнивал даже. А если бы у Лео была внешность Бэкхема, то даже не представляю. 25 из 30 футбольных людей скажут, что Месси лучше Роналду. Думаю, сам Криштиану скажет, что Лео лучше него.



Месси игрой на ЧМ ответил всем людям, которые кидались камнями в его огород три года назад, что он уехал в Америку. Он там по 30 забивает и 100 отдает», — приводит слова Мостового «Советский спорт».