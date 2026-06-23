Червиченко считает, что Месси может получить 9-й «Золотой мяч»

«Божественная игра. По поводу моих ожиданий от его игры сказать сложно, потому что он выступал в Америке. У нас 99% любителей футбола не следят за этой лигой. Поэтому мы не могли знать, в каком он состоянии. Оказывается, в великолепном. Ему почти 39 лет, и в таком возрасте показывать такой футбол. Могло быть вообще весело — два хет-трика подряд, если бы он забил пенальти. Мне кажется, никто такого не делал.



Подпортил ли незабитый пенальти впечатление о его игре? Как можно подпортить впечатление, если футболист в двух стартовых матчах забивает пять мячей? Это просто небольшая техническая накладка.



По прошедшим матчам, думаю, что две сборные реально выглядят очень хорошо и могут претендовать на трофей: Франция и Аргентина. Остальные команды выглядят бледненько. Немцы вроде бы тоже первый матч выдали хороший, но потом еле-еле с Кот-д'Ивуаром разобрались.



Как оцениваю шансы Месси стать лучшим бомбардиром чемпионата мира? Как большие. И еще больше шансов на получение девятого “Золотого мяча”, если Месси хотя бы еще один матч так проведет», — сказал Червиченко.