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Червиченко считает, что Месси может получить 9-й «Золотой мяч»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко в интервью изданию «Евро-Футбол» оценил игру капитана сборной Аргентины Лионеля Месси в матче против Австрии (2:0).

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В этой встрече Месси оформил дубль и довел количество забитых мячей на чемпионатах мира до 18, став лучшим бомбардиром в истории турнира. Он превзошел рекорд нападающего сборной Германии Мирослава Клозе (16), установленный в 2014 году.

«Божественная игра. По поводу моих ожиданий от его игры сказать сложно, потому что он выступал в Америке. У нас 99% любителей футбола не следят за этой лигой. Поэтому мы не могли знать, в каком он состоянии. Оказывается, в великолепном. Ему почти 39 лет, и в таком возрасте показывать такой футбол. Могло быть вообще весело — два хет-трика подряд, если бы он забил пенальти. Мне кажется, никто такого не делал.

Подпортил ли незабитый пенальти впечатление о его игре? Как можно подпортить впечатление, если футболист в двух стартовых матчах забивает пять мячей? Это просто небольшая техническая накладка.

По прошедшим матчам, думаю, что две сборные реально выглядят очень хорошо и могут претендовать на трофей: Франция и Аргентина. Остальные команды выглядят бледненько. Немцы вроде бы тоже первый матч выдали хороший, но потом еле-еле с Кот-д'Ивуаром разобрались.

Как оцениваю шансы Месси стать лучшим бомбардиром чемпионата мира? Как большие. И еще больше шансов на получение девятого “Золотого мяча”, если Месси хотя бы еще один матч так проведет», — сказал Червиченко.

Месси является рекордсменом по числу выигранных «Золотых мячей». На его счету восемь таких наград — на три больше чем у ближайшего преследователя португальца Криштиану Роналду. Свой последний «Золотой мяч» Месси выиграл в 2023 году. После этого лучшими игроками мира признавали испанца Родри и француза Усмана Дембеле.

На данный момент Месси с пятью мячами возглавляет список лучших бомбардиров ЧМ-2026, опережая нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда и форварда сборной Франции Килиан Мбаппе, на счету которых по четыре гола.

Сборная Аргентины досрочно вышла в плей-офф ЧМ-2026. После двух туров «альбиселесте» с шестью очками возглавляют турнирную таблицу группы J, на три очка опережая сборные Австрии и Алжира. В воскресенье, 28 июня, аргентинцы в Далласе сыграют против сборной Иордании. Начало матча — в 05:00 по московскому времени.

В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет с командой, которая займет второе место в группе H (Испания, Уругвай, Кабо-Верде, Саудовская Аравия).