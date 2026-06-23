Дешам уверен, что Мбаппе способен поднять свой уровень еще выше

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о выступлении Килиана Мбаппе на чемпионате мира. Форвард забил четыре мяча в двух матчах турнира.
По словам специалиста, нападающий остается крайне требовательным к себе и продолжает прогрессировать, несмотря на уже достигнутые результаты.
«Я не беспокоюсь о Килиане. Он здесь, чтобы забивать голы, и он их забивает. Он также выполняет роль капитана — как на поле, так и за его пределами», — сказал Дешам.
Тренер отметил, что Мбаппе часто сталкивается с критикой, однако внутри команды демонстрирует лидерские качества и служит примером для партнеров.
«Он достиг отметки в 100 матчей за сборную, и он забьет еще много голов. Дальше идут Месси, Роналду… Не уверен, что Килиан будет играть до того же возраста, но он всегда будет забивать много голов, пока находится на поле», — заявил Дешам.
По мнению наставника французской сборной, нападающий еще не достиг своего потолка и способен выступать на более высоком уровне.
«Он способен поднять планку еще выше», — подчеркнул Дешам.
Дидье Дешам
Грэм Арнольд
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
14′
Килиан Мбаппе
(Усман Дембеле)
54′
Усман Дембеле
(Майкл Олисе)
66′
16
Майк Меньян
3
Люка Динь
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
6
Ману Коне
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
83′
2
Мало Гюсто
7
Усман Дембеле
68′
24
Райан Шерки
12
Брэдли Барколя
83′
25
Магнес Аклиуш
11
Майкл Олисе
68′
20
Дезире Дуэ
10
Килиан Мбаппе
90′
9
Маркус Тюрам
22
Ахмед Базиль
3
Хуссейн Али
23
Мерхас Доски
11
Ахмед Касем
5
Акам Хашем
14
Зидан Икбал
8
Ибраим Байеш
68′
20
Аймар Шер
18
Айман Хуссейн
26′
9
Али Аль-Хамади
16
Амир Аль-Аммари
6′
68′
21
Марко Фарджи
4
Заид Тахсин
60′
2
Ребин Сулака
24
Заид Исмаил
60′
7
Юссеф Амин
Главный судья
Дрю Фишер
(Канада)
Боковой судья
Мишель Барвежен
(Канада)
Боковой судья
Лайс Арфа
(Канада)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти