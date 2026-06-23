Дешам уверен, что Мбаппе способен поднять свой уровень еще выше

«Он достиг отметки в 100 матчей за сборную, и он забьет еще много голов. Дальше идут Месси, Роналду… Не уверен, что Килиан будет играть до того же возраста, но он всегда будет забивать много голов, пока находится на поле», — заявил Дешам.