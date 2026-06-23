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Дешам уверен, что Мбаппе способен поднять свой уровень еще выше

Главный тренер сборной Франции высоко оценил игру капитана команды на чемпионате мира.

Источник: AP 2024

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился мнением о выступлении Килиана Мбаппе на чемпионате мира. Форвард забил четыре мяча в двух матчах турнира.

По словам специалиста, нападающий остается крайне требовательным к себе и продолжает прогрессировать, несмотря на уже достигнутые результаты.

«Я не беспокоюсь о Килиане. Он здесь, чтобы забивать голы, и он их забивает. Он также выполняет роль капитана — как на поле, так и за его пределами», — сказал Дешам.

Тренер отметил, что Мбаппе часто сталкивается с критикой, однако внутри команды демонстрирует лидерские качества и служит примером для партнеров.

«Он достиг отметки в 100 матчей за сборную, и он забьет еще много голов. Дальше идут Месси, Роналду… Не уверен, что Килиан будет играть до того же возраста, но он всегда будет забивать много голов, пока находится на поле», — заявил Дешам.

По мнению наставника французской сборной, нападающий еще не достиг своего потолка и способен выступать на более высоком уровне.

«Он способен поднять планку еще выше», — подчеркнул Дешам.

Франция
3:0
Первый тайм: 1:0
Ирак
Футбол, Чемпионат мира, Группа I
23.06.2026, 00:05 (МСК UTC+3)
Lincoln Financial Field
Главные тренеры
Дидье Дешам
Грэм Арнольд
Голы
Франция
Килиан Мбаппе
(Майкл Олисе)
14′
Килиан Мбаппе
(Усман Дембеле)
54′
Усман Дембеле
(Майкл Олисе)
66′
Составы команд
Франция
16
Майк Меньян
3
Люка Динь
4
Дайот Упамекано
17
Вильям Салиба
6
Ману Коне
14
Адриен Рабьо
5
Жюль Кунде
83′
2
Мало Гюсто
7
Усман Дембеле
68′
24
Райан Шерки
12
Брэдли Барколя
83′
25
Магнес Аклиуш
11
Майкл Олисе
68′
20
Дезире Дуэ
10
Килиан Мбаппе
90′
9
Маркус Тюрам
Ирак
22
Ахмед Базиль
3
Хуссейн Али
23
Мерхас Доски
11
Ахмед Касем
5
Акам Хашем
14
Зидан Икбал
8
Ибраим Байеш
68′
20
Аймар Шер
18
Айман Хуссейн
26′
9
Али Аль-Хамади
16
Амир Аль-Аммари
6′
68′
21
Марко Фарджи
4
Заид Тахсин
60′
2
Ребин Сулака
24
Заид Исмаил
60′
7
Юссеф Амин
Статистика
Франция
Ирак
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
19
4
Удары в створ
5
0
Угловые
4
2
Фолы
8
4
Офсайды
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Дрю Фишер
(Канада)
Боковой судья
Мишель Барвежен
(Канада)
Боковой судья
Лайс Арфа
(Канада)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти