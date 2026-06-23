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Некоторые фанаты сборной Узбекистана прибыли на матч ЧМ на лошадях

Матч сборной Португалии и Узбекистана пройдет в Техасе (США).

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail

Болельщики сборной Узбекистана приехали к стадиону в Техасе, где пройдет матч чемпионата мира с Португалией, верхом на лошадях, сообщает Sputnik Казахстан.

Игра начнется в 20:00 по московскому времени.

В первом туре группового этапа чемпионата мира сборная Португалии сыграла вничью с ДР Конго — 1:1. Уже на шестой минуте португальцев вперед вывел Жоау Невеш, однако в концовке первого тайма Йоан Висса сравнял счет.

Криштиану Роналду вышел в стартовом составе в возрасте 41 года и 132 дней, установив возрастной рекорд среди полевых игроков в истории чемпионатов мира. Кроме того, он повторил достижение Лионеля Месси, сыграв на шестом мундиале в карьере. При этом Роналду не сумел отличиться, тогда как Месси в стартовом матче Аргентины на ЧМ-2026 сделал хет-трик.

В первом туре сборная Узбекистана проиграла Колумбии со счетом 1:3.

Футбол. ЧМ-2026
2-й тайм
Португалия
5
:
Узбекистан
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
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П2
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