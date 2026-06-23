Некоторые фанаты сборной Узбекистана прибыли на матч ЧМ на лошадях

Болельщики сборной Узбекистана приехали к стадиону в Техасе, где пройдет матч чемпионата мира с Португалией, верхом на лошадях, сообщает Sputnik Казахстан.
Игра начнется в 20:00 по московскому времени.
В первом туре группового этапа чемпионата мира сборная Португалии сыграла вничью с ДР Конго — 1:1. Уже на шестой минуте португальцев вперед вывел Жоау Невеш, однако в концовке первого тайма Йоан Висса сравнял счет.
Криштиану Роналду вышел в стартовом составе в возрасте 41 года и 132 дней, установив возрастной рекорд среди полевых игроков в истории чемпионатов мира. Кроме того, он повторил достижение Лионеля Месси, сыграв на шестом мундиале в карьере. При этом Роналду не сумел отличиться, тогда как Месси в стартовом матче Аргентины на ЧМ-2026 сделал хет-трик.
В первом туре сборная Узбекистана проиграла Колумбии со счетом 1:3.