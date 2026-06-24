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Португалия
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Узбекистан
0
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Ибрагимович — о крике Роналду: Я думал, он никуда и не уходил

Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович высказался о фразе капитана Португалии Криштиану Роналду «Я вернулся!» после матча группового этапа ЧМ-2026 с Узбекистаном (5:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Накануне сборная Португалии разгромила Узбекистан в матче группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 5:0. 41-летний Криштиану Роналду отметился дублем в этой встрече и был признан лучшим игроком матча. После финального свистка Роналду, глядя в камеру, дважды крикнул по-английски: «Я вернулся!».

«Это была такая игра, в которой нужно было забивать, в этом матче Португалия должна была забивать много. Что касается его заявления… Я думал, он никуда и не уходил, — не знаю, почему он говорит, что вернулся», — сказал Ибрагимович в эфире американского телеканала Fox Sports.

В первом матче Португалии на ЧМ-2026 команда сыграла вничью с ДР Конго (1:1). Роналду в этой встрече вышел в стартовом составе и не отметился результативными действиями. Его игра подверглась критике со стороны СМИ и экспертов.

Сборная Португалии с 4 очками занимает второе место в группе I. В заключительном матче группового этапа ЧМ-2026 Португалия 27 июня сыграет против Колумбии в Майами.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории турнира в нем принимают участие 48 сборных — на предыдущих восьми мундиалях участвовали по 32 команды. Они разбиты на 12 групп. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.

Португалия
5:0
Первый тайм: 3:0
Узбекистан
Футбол, Чемпионат мира, Группа K
23.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
NRG Stadium, 68777 зрителей
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Фабио Каннаваро
Голы
Португалия
Криштиану Роналду
(Жоау Канселу)
6′
Нуну Мендеш
17′
Криштиану Роналду
(Бруну Фернандеш)
39′
Абдувохид Нематов
60′
Рафаэл Леау
87′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
68′
20
Жоау Канселу
46′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
46′
26
Франсишку Консейсау
11
Жоау Феликс
63′
16
Франсишку Тринкан
15
Жоау Невеш
76′
10
Бернарду Силва
23
Витор Феррейра Витинья
83′
17
Рафаэл Леау
Узбекистан
12
Абдувохид Нематов
2
Абдукодир Хусанов
5
Рустамжон Ашурматов
18
Абдулла Абдуллаев
14
Элдор Шомуродов
19
Азиз Ганиев
24
Бехруз Каримов
90′
10
Русланбек Жиянов
13
Шерзод Насруллаев
46′
3
Хожиакбар Алижонов
9
Одилжон Хамробеков
14′
46′
6
Акмаль Мозговой
7
Отабек Шукуров
90′
23
Шерзод Эсанов
22
Аббосбек Файзуллаев
73′
21
Игорь Сергеев
Статистика
Португалия
Узбекистан
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
17
7
Удары в створ
9
2
Угловые
3
2
Фолы
14
15
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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