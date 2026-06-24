Ибрагимович — о крике Роналду: Я думал, он никуда и не уходил

«Это была такая игра, в которой нужно было забивать, в этом матче Португалия должна была забивать много. Что касается его заявления… Я думал, он никуда и не уходил, — не знаю, почему он говорит, что вернулся», — сказал Ибрагимович в эфире американского телеканала Fox Sports.