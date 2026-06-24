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Мамаев: нам повезло жить в эпоху Месси

Бывший полузащитник сборной России высказался о рекорде аргентинца на ЧМ-2026.

Источник: Reuters

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев высказался об игре нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на чемпионате мира-2026. Об этом он рассказал «Матч ТВ».

В матче второго тура группового этапа Аргентина обыграла Австрию со счетом 2:0. Месси сделал дубль и стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Эти голы стали для него 17-м и 18-м на турнире.

«Всем болельщикам хочется верить, что Месси будет выходить на поле как можно дольше. Нужно наслаждаться тем, что он делает. Нам повезло жить в его эпоху, видеть его игру, каждый его гол и каждый матч. Остается только радоваться этому и надеяться, что он продолжит выступать еще много лет», — сказал Мамаев.

У Мамаева также спросили, станет ли Месси лучшим бомбардиром текущего чемпионата мира.

«Сложно сказать. Есть и Мбаппе, и Холанд. Многое будет зависеть от того, насколько далеко смогут пройти их команды. Каждый дополнительный матч дает шанс пополнить свой голевой счет», — сказал Мамаев.

Чемпионат мира-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в финальной стадии турнира участвуют 48 сборных.