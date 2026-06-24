Мамаев: нам повезло жить в эпоху Месси

«Всем болельщикам хочется верить, что Месси будет выходить на поле как можно дольше. Нужно наслаждаться тем, что он делает. Нам повезло жить в его эпоху, видеть его игру, каждый его гол и каждый матч. Остается только радоваться этому и надеяться, что он продолжит выступать еще много лет», — сказал Мамаев.