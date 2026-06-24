Губерниев объяснил, почему дубль Роналду еще не все доказывает

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе сборной Португалии над Узбекистаном в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира-2026. Об этом он рассказал «Матч ТВ».
Португалия разгромила Узбекистан со счетом 5:0. 41-летний Криштиану Роналду оформил дубль.
«Сборная Узбекистана была хуже на всех участках поля, каждый их футболист индивидуально намного слабее оппонента из Португалии. Файзуллаев потерял все мячи, которые только мог потерять, запорол любое касание с мячом. Понимаю, что Роналду вернулся и стал величайшим: забивает на шести чемпионатах мира, опередил Эйсебио по голам на мундиалях. Но нужно смотреть уровень сборной Португалии с Криштиану на фоне других соперников.
То же самое касается сборной Аргентины и Месси: после третьего тура команды будут продолжать нащупывать игру, особенно те, кто уже вышел в плей-офф. В матчах на вылет лидеры своих сборных будут проходить проверку командными действиями: это касается и Месси, и Роналду, и Мбаппе. Если они не смогут ее пройти, то ко всем этим командам придет Тухель», — сказал Губерниев.
Чемпионат мира-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в финальной стадии турнира участвуют 48 сборных.
Роберто Мартинес
Фабио Каннаваро
Криштиану Роналду
(Жоау Канселу)
6′
Нуну Мендеш
17′
Криштиану Роналду
(Бруну Фернандеш)
39′
Абдувохид Нематов
60′
Рафаэл Леау
87′
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
68′
20
Жоау Канселу
46′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
46′
26
Франсишку Консейсау
11
Жоау Феликс
63′
16
Франсишку Тринкан
15
Жоау Невеш
76′
10
Бернарду Силва
23
Витор Феррейра Витинья
83′
17
Рафаэл Леау
12
Абдувохид Нематов
2
Абдукодир Хусанов
5
Рустамжон Ашурматов
18
Абдулла Абдуллаев
14
Элдор Шомуродов
19
Азиз Ганиев
24
Бехруз Каримов
90′
10
Русланбек Жиянов
13
Шерзод Насруллаев
46′
3
Хожиакбар Алижонов
9
Одилжон Хамробеков
14′
46′
6
Акмаль Мозговой
7
Отабек Шукуров
90′
23
Шерзод Эсанов
22
Аббосбек Файзуллаев
73′
21
Игорь Сергеев
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
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- Гол с пенальти
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