Губерниев объяснил, почему дубль Роналду еще не все доказывает

«Сборная Узбекистана была хуже на всех участках поля, каждый их футболист индивидуально намного слабее оппонента из Португалии. Файзуллаев потерял все мячи, которые только мог потерять, запорол любое касание с мячом. Понимаю, что Роналду вернулся и стал величайшим: забивает на шести чемпионатах мира, опередил Эйсебио по голам на мундиалях. Но нужно смотреть уровень сборной Португалии с Криштиану на фоне других соперников.



То же самое касается сборной Аргентины и Месси: после третьего тура команды будут продолжать нащупывать игру, особенно те, кто уже вышел в плей-офф. В матчах на вылет лидеры своих сборных будут проходить проверку командными действиями: это касается и Месси, и Роналду, и Мбаппе. Если они не смогут ее пройти, то ко всем этим командам придет Тухель», — сказал Губерниев.