В Португалии сравнили отношение к Месси и Роналду

«К Месси относятся не как к футболисту, завершающему свой игровой цикл. Его рассматривают как расширение идентичности национальной сборной. Это исключает любые споры об игровом времени или ротации из принципа.



Роналду, вероятно, подвергается большему давлению в Португалии, чем Месси в Аргентине. Это связано с ожиданиями, возрастом и сменой поколений, которую пытается осуществить Португалия», — заявил Чиаппаро.