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В Португалии сравнили отношение к Месси и Роналду

Журналист Чиаппаро заявил, что Месси в Аргентине воспринимают как часть идентичности сборной.

Источник: Reuters

Журналист Чиаппаро сравнил отношение к Лионелю Месси в сборной Аргентины и Криштиану Роналду в сборной Португалии, сообщает 24 Notícias.

По его словам, в Аргентине Месси воспринимают не только как футболиста, а как часть идентичности национальной команды.

«К Месси относятся не как к футболисту, завершающему свой игровой цикл. Его рассматривают как расширение идентичности национальной сборной. Это исключает любые споры об игровом времени или ротации из принципа.

Роналду, вероятно, подвергается большему давлению в Португалии, чем Месси в Аргентине. Это связано с ожиданиями, возрастом и сменой поколений, которую пытается осуществить Португалия», — заявил Чиаппаро.

Издание отмечает, что вокруг роли Роналду в сборной Португалии регулярно возникают дискуссии, тогда как статус Месси в аргентинской команде не вызывает похожих споров.

Месси продолжает выступать за сборную Аргентины и сохраняет роль одного из ключевых игроков команды. Роналду также остается в составе сборной Португалии, но вопрос его игрового времени обсуждается заметно активнее.