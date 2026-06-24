В Португалии сравнили отношение к Месси и Роналду

Журналист Чиаппаро сравнил отношение к Лионелю Месси в сборной Аргентины и Криштиану Роналду в сборной Португалии, сообщает 24 Notícias.
По его словам, в Аргентине Месси воспринимают не только как футболиста, а как часть идентичности национальной команды.
«К Месси относятся не как к футболисту, завершающему свой игровой цикл. Его рассматривают как расширение идентичности национальной сборной. Это исключает любые споры об игровом времени или ротации из принципа.
Роналду, вероятно, подвергается большему давлению в Португалии, чем Месси в Аргентине. Это связано с ожиданиями, возрастом и сменой поколений, которую пытается осуществить Португалия», — заявил Чиаппаро.
Издание отмечает, что вокруг роли Роналду в сборной Португалии регулярно возникают дискуссии, тогда как статус Месси в аргентинской команде не вызывает похожих споров.
Месси продолжает выступать за сборную Аргентины и сохраняет роль одного из ключевых игроков команды. Роналду также остается в составе сборной Португалии, но вопрос его игрового времени обсуждается заметно активнее.