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Колдун пообещал снять чары с Харри Кейна

Ганский колдун пообещал освбодить Харри Кейна от проклятье, которое на него наложил.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Ганский колдун Нана Кваку Бонсам заявил, что снимет проклятие, которое ранее, по его словам, наложил на нападающего и капитана сборной Англии Харри Кейна перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира с Ганой.

Во вторник Англия и Гана сыграли вничью — 0:0 — в матче группы L. На 86-й минуте Кейн упустил опасный момент, пробив выше ворот почти с линии вратарской.

За несколько дней до игры Бонсам в комментарии Daily Star утверждал, что «работает над Кейном» и знает, «что нужно сделать, чтобы остановить его». После матча знахарь опубликовал в соцсетях видео ритуала снятия проклятия.

«Я самый могущественный спиритуалист в мире. Теперь я собираюсь освободить Харри Кейна, чтобы он смог забить в следующем матче. Харри, я приду к тебе с визитом, хорошо? Не обижайся. Мы же братья, я люблю тебя», — сказал Кваку Бонсам.

В 2014 году Бонсам также заявлял, что наслал травму на форварда сборной Португалии Криштиану Роналду перед чемпионатом мира, где португальцы попали в одну группу с Ганой. Роналду в итоге сыграл на турнире и забил победный мяч в матче с ганцами — 2:1, однако обе команды не смогли выйти в плей-офф.

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