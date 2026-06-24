Ганский колдун Нана Кваку Бонсам заявил, что снимет проклятие, которое ранее, по его словам, наложил на нападающего и капитана сборной Англии Харри Кейна перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира с Ганой.
Во вторник Англия и Гана сыграли вничью — 0:0 — в матче группы L. На 86-й минуте Кейн упустил опасный момент, пробив выше ворот почти с линии вратарской.
За несколько дней до игры Бонсам в комментарии Daily Star утверждал, что «работает над Кейном» и знает, «что нужно сделать, чтобы остановить его». После матча знахарь опубликовал в соцсетях видео ритуала снятия проклятия.
«Я самый могущественный спиритуалист в мире. Теперь я собираюсь освободить Харри Кейна, чтобы он смог забить в следующем матче. Харри, я приду к тебе с визитом, хорошо? Не обижайся. Мы же братья, я люблю тебя», — сказал Кваку Бонсам.
В 2014 году Бонсам также заявлял, что наслал травму на форварда сборной Португалии Криштиану Роналду перед чемпионатом мира, где португальцы попали в одну группу с Ганой. Роналду в итоге сыграл на турнире и забил победный мяч в матче с ганцами — 2:1, однако обе команды не смогли выйти в плей-офф.
Колдун пообещал снять чары с Харри Кейна
Ганский колдун пообещал освбодить Харри Кейна от проклятье, которое на него наложил.
Ганский колдун Нана Кваку Бонсам заявил, что снимет проклятие, которое ранее, по его словам, наложил на нападающего и капитана сборной Англии Харри Кейна перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира с Ганой.