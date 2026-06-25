Стал известен лучший игрок матча ЧМ-2026 Мексика — Чехия

Мексика обыграла сборную Чехии в заключительном матче группы А со счетом 3:0. Чавес в этой встрече открыл счет на 55-й минуте. Этот гол стал для Чавеса первым за национальную команду.
22-летний футболист дебютировал в составе сборной Мексики в июне 2025 года. Чавес принял участие в 11 матчах команды.
Сборная Мексики стала победителем группы А с 9 очками. Ранее команда уже обеспечила себе выход в плей-офф турнира.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.
Футбол, Чемпионат мира, Группа A
25.06.2026, 04:00 (МСК UTC+3)
Estadio Azteca
Главные тренеры
Мирослав Коубек
Хавьер Агирре
Голы
Мексика
Матео Чавес
(Луис Ромо)
55′
Хулиан Киньонес
(Хорхе Санчес)
61′
Альваро Фидальго
(Роберто Альварадо)
90+4′
Составы команд
Чехия
1
Матей Коварж
7
Ладислав Крейчи
4
Робин Гранач
5
Владимир Цоуфал
21
Давид Дудера
18
Михал Садилек
15
Павел Шульц
3
Томаш Холеш
64′
22
Томаш Соучек
87′
24
Александр Сойка
9
Адам Гложек
64′
10
Патрик Шик
12
Лукаш Черв
87′
19
Томаш Хоры
26
Денис Вишински
56′
17
Лукаш Провод
Мексика
2
Хорхе Санчес
4
Эдсон Альварес
64′
25
Роберто Альварадо
16
Хулиан Киньонес
3
Сесар Монтес
15
Исраэл Рейес
1
Рауль Ранхель
78′
13
Гильермо Очоа
20
Матео Чавес
78′
23
Хесус Гальярдо
19
Хильберто Мора
72′
8
Альваро Фидальго
7
Луис Ромо
63′
18
Обед Варгас
22
Гильермо Мартинес
63′
11
Сантьяго Хименес
Статистика
Чехия
Мексика
Желтые карточки
0
1
Удары (всего)
13
11
Удары в створ
1
5
Угловые
5
1
Фолы
9
13
Офсайды
1
0
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти