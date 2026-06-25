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Неймар расплакался после первой за 980 дней игры за Бразилию

Нападающий сборной Бразилии Неймар впервые за 32 месяца появился на поле в составе национальной команды.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

34-летний бразилец вышел на замену на 76-й минуте матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 против сборной Шотландии (3:0), заменив автора третьего гола Матеуса Кунью.

Неймар не играл за сборную с октября 2023 года, когда бразильцы на выезде проиграли сборной Уругвая (0:2) в квалификации ЧМ-2026. Первые два матча на турнире он пропустил из-за травмы икроножной мышцы.

После финального свистка Неймар не смог сдержать слез.

«Я этого хочу, не только я, но и вся команда, весь наш состав хочет победить. Если мы объединимся, у нас будет отличный шанс достичь нашей цели», — сказал Неймар после матча.

Неймар стал четвертым бразильцем в истории после Джалмы Сантоса (1954−1966), Пеле (1958−1970) и Кафу (1994−2006), сыгравшим на четырех чемпионатах мира. Ранее он защищал цвета национальной команды на ЧМ-2014 в Бразилии, ЧМ-2018 в России и ЧМ-2022 в Катаре.

Всего на счету Неймара 129 матчей за сборную Бразилии, в которых он забил 79 мячей и отдал 59 голевых передач. Он является лучшим бомбардиром в истории национальной команды и вторым по количеству сыгранных матчей, уступая только Кафу (142).

Сборная Бразилии набрала семь очков и стала победителем группы C, опередив по дополнительным показателям команду Марокко. В 1/16 финала бразильцы сыграют со сборной, занявшей второе место в группе F (Нидерланды, Япония, Швеция). Матч пройдет в Хьюстоне в понедельник, 29 июня.