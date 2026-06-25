Стал известен лучший игрок матча ЧМ-2026 Марокко — Гаити

Сборная Марокко обыграла Гаити в заключительном матче группового этапа чемпионата мира со счетом 4:2. Хакими в этой встрече забил гол на 39-й минуте и сделал результативную передачу. Он также нанес пять ударов по воротам за матч и выполнил 54 из 62 точных передач (87%).