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Стал известен лучший игрок матча ЧМ-2026 Марокко — Гаити

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира по футболу с Гаити (4:2).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Сборная Марокко обыграла Гаити в заключительном матче группового этапа чемпионата мира со счетом 4:2. Хакими в этой встрече забил гол на 39-й минуте и сделал результативную передачу. Он также нанес пять ударов по воротам за матч и выполнил 54 из 62 точных передач (87%).

27-летний Хакими дебютировал в составе сборной Марокко в октябре 2016 года. Он провел за национальную команду 99 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 20 результативных передач.

Сборная Марокко заняла второе место в группе С с 7 очками и вышла в плей-офф турнира. В первом раунде плей-офф команды из группы C встретятся со сборными группы F (Нидерланды, Япония или Швеция).

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории в нем принимают участие 48 национальных команд.