Трамп — о ЧМ-2026: Как будто каждый день проходит Супербоул

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
«Как вы знаете, в последние несколько недель Америка с гордостью принимает чемпионат мира-2026. И он устанавливает рекорды посещаемости, телевизионные рекорды, каких раньше не было. Кто бы мог подумать, что это случится! Говорят, это не главный для нас вид спорта, но это происходит.
И я хочу поздравить моего друга — президента ФИФА Джанни Инфантино. С ним великолепно работать. Он очень доволен, постоянные рекорды, как будто каждый день проходит Супербоул. И я знаю, что все присоединятся ко мне и пожелают удачи сборной США в матче против Турции в Лос-Анджелесе. Они отлично справляются», — приводит слова Дональда Трампа USA Today.
Ранее Инфантино рассказал, что средний показатель посещаемости составляет 64 796 человек за игру, а заполняемость арен — 99,6%. ЧМ-2026 может побить рекорд мундиаля 1994 в США, который собрал 3 404 252 зрителя.
Сборная США досрочно вышла в плей-офф тчемпионата мира. В заключительном матче группы D команда 25 июня сыграет против Турции, которая утратила шансы на выход в плей-офф.
Мирослав Коубек
Хавьер Агирре
Матео Чавес
(Луис Ромо)
55′
Хулиан Киньонес
(Хорхе Санчес)
61′
Альваро Фидальго
(Роберто Альварадо)
90+4′
1
Матей Коварж
7
Ладислав Крейчи
4
Робин Гранач
5
Владимир Цоуфал
21
Давид Дудера
18
Михал Садилек
15
Павел Шульц
3
Томаш Холеш
64′
22
Томаш Соучек
87′
24
Александр Сойка
9
Адам Гложек
64′
10
Патрик Шик
12
Лукаш Черв
87′
19
Томаш Хоры
26
Денис Вишински
56′
17
Лукаш Провод
2
Хорхе Санчес
4
Эдсон Альварес
64′
25
Роберто Альварадо
16
Хулиан Киньонес
3
Сесар Монтес
15
Исраэл Рейес
1
Рауль Ранхель
78′
13
Гильермо Очоа
20
Матео Чавес
78′
23
Хесус Гальярдо
19
Хильберто Мора
72′
8
Альваро Фидальго
7
Луис Ромо
63′
18
Обед Варгас
22
Гильермо Мартинес
63′
11
Сантьяго Хименес
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти