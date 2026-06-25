Трамп — о ЧМ-2026: Как будто каждый день проходит Супербоул

«Как вы знаете, в последние несколько недель Америка с гордостью принимает чемпионат мира-2026. И он устанавливает рекорды посещаемости, телевизионные рекорды, каких раньше не было. Кто бы мог подумать, что это случится! Говорят, это не главный для нас вид спорта, но это происходит.



И я хочу поздравить моего друга — президента ФИФА Джанни Инфантино. С ним великолепно работать. Он очень доволен, постоянные рекорды, как будто каждый день проходит Супербоул. И я знаю, что все присоединятся ко мне и пожелают удачи сборной США в матче против Турции в Лос-Анджелесе. Они отлично справляются», — приводит слова Дональда Трампа USA Today.