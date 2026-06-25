Тренер сборной Марокко высказался о выходе в плей-офф ЧМ-2026

«Независимо от того, с кем мы встречаемся, у нас сильный состав, отличный тренерский штаб и замечательные болельщики. У нас есть все необходимое, чтобы поверить в себя. Марокко вышло на новый уровень. Теперь игроки верят в свои силы, а соперники уважают нашу команду.



Мы должны верить в победу на чемпионате мира. Должны выложиться на полную, уважать соперников и быть на 100% преданы этой цели. Я очень верю в свою работу и работу своих сотрудников, и у нас есть все составляющие, чтобы стать лучшей страной.



У меня нет предпочтений, завтра посмотрим, против кого мы будем играть. Мы сыграем в этом матче с той же целеустремленностью и уверенностью», — приводит слова Уахби France 24.