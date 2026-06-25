Тренер сборной Марокко высказался о выходе в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Марокко обыграла Гаити в заключительном матче группового этапа чемпионата мира со счетом 4:2.
Главный тренер марроканцев Мохамед Уахби прокомментировал выход в плей-офф ЧМ-2026.
«Независимо от того, с кем мы встречаемся, у нас сильный состав, отличный тренерский штаб и замечательные болельщики. У нас есть все необходимое, чтобы поверить в себя. Марокко вышло на новый уровень. Теперь игроки верят в свои силы, а соперники уважают нашу команду.
Мы должны верить в победу на чемпионате мира. Должны выложиться на полную, уважать соперников и быть на 100% преданы этой цели. Я очень верю в свою работу и работу своих сотрудников, и у нас есть все составляющие, чтобы стать лучшей страной.
У меня нет предпочтений, завтра посмотрим, против кого мы будем играть. Мы сыграем в этом матче с той же целеустремленностью и уверенностью», — приводит слова Уахби France 24.
В 1/16 финала подопечные Уахби 29 июня сыграют с командой, занявшей первое место в группе F. На данный момент лидером в квартете F является сборная Нидерландов.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории в нем принимают участие 48 национальных команд.
Мохамед Уаби
Себастьен Минье
Ашраф Хакими
39′
Исмаэль Сайбари
(Ашраф Хакими)
45+1′
Суфьян Рахими
(Чади Риад)
78′
Джасим Ясин
(Суфьян Рахими)
89′
Яссин Буну
10′
Вильсон Изидор
(Жан-Кевен Дюверн)
43′
1
Яссин Буну
2
Ашраф Хакими
23
Биляль Эль-Ханнус
25
Редуан Халхал
18
Чади Риад
4
Софьян Амрабат
26
Анасс Салах-Эддин
83′
3
Нуссаир Мазрауи
10
Браим Диас
70′
8
Аззедин Унаи
11
Исмаэль Сайбари
70′
9
Суфьян Рахими
20
Аюб Эль-Кааби
70′
16
Джасим Ясин
24
Нейл Эль-Айнауи
83′
15
Самир Эль Мурабет
1
Джонни Пласид
79′
8
Мартен Эксперьенс
21
Жосуэ Казимир
90+3′
4
Рикардо Аде
5
Ханнес Делькруа
10
Жан-Рикне Беллегард
22
Жан-Кевен Дюверн
80′
2
Карлан Аркус
15
Рубен Провиденс
67′
9
Даккенс Назон
79′
16
Ленни Жозеф
83′
20
Францди Пьерро
18
Вильсон Изидор
67′
11
Луис Дидсон
17
Жан-Жак Дэнли
80′
25
Доминик Симон
Главный судья
Данни Маккели
(Нидерланды)
Боковой судья
Хессел Стегстра
(Нидерланды)
Боковой судья
Ян де Врис
(Нидерланды)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти