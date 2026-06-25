Клопп оценил игру Месси и Роналду на ЧМ-2026

«Как обычного зрителя меня это немного захватывает, потому что это лучшие игроки последних десяти-пятнадцати лет. Но что было особенно здорово увидеть: после первого матча, за который Криштиану Роналду жестко критиковали — даже я это заметил, — он вот так ответил. В 41 год выдать такую живую, интенсивную игру — меня это очень порадовало. То, что в его возрасте его все еще так задевает, когда что-то не получается, — это невероятно. И его реакция от этого еще более впечатляет.



Что касается Месси, наблюдать за ним — это что-то невероятное, просто безумие. Люди говорят, что он ходит пешком. А я говорю: он сканирует поле. Я очень часто смотрел на него, даже когда мяч был в другой зоне. Мне просто хотелось понять, что он делает. Думаю, он измеряет расстояния. Он точно знает: сейчас я здесь, сейчас смещусь вправо, сейчас окажусь в центре.



Невероятно, что нам довелось застать это поколение. Это особенное время», — сказал Клопп в интервью Sky Sports.