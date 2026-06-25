Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Кюрасао
:
Кот-д`Ивуар
Все коэффициенты
П1
19.00
X
8.50
П2
1.18
Футбол. ЧМ-2026
23:00
Эквадор
:
Германия
Все коэффициенты
П1
5.60
X
5.10
П2
1.54
Футбол. ЧМ-2026
26.06
Япония
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.55
П2
4.40
Футбол. ЧМ-2026
26.06
Тунис
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
40.00
X
12.75
П2
1.09
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Чехия
0
:
Мексика
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
ЮАР
1
:
Южная Корея
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Шотландия
0
:
Бразилия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026
завершен
Марокко
4
:
Гаити
2
П1
X
П2

Клопп оценил игру Месси и Роналду на ЧМ-2026

Бывший наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре лидера сборной Аргентины Лионеля Месси и капитана Португалии Криштиану Роналду на чемпионате мира по футболу.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Лионель Месси с 5 мячами возглавляет бомбардирскую гонку на ЧМ-2026. Также 39-летний игрок с 18 мячами стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

41-летний Криштиану Роналду оформил дубль в матче против сборной Узбекистана (5:0) и стал первым футболистом в истории, забившим на шести чемпионатах мира.

«Как обычного зрителя меня это немного захватывает, потому что это лучшие игроки последних десяти-пятнадцати лет. Но что было особенно здорово увидеть: после первого матча, за который Криштиану Роналду жестко критиковали — даже я это заметил, — он вот так ответил. В 41 год выдать такую живую, интенсивную игру — меня это очень порадовало. То, что в его возрасте его все еще так задевает, когда что-то не получается, — это невероятно. И его реакция от этого еще более впечатляет.

Что касается Месси, наблюдать за ним — это что-то невероятное, просто безумие. Люди говорят, что он ходит пешком. А я говорю: он сканирует поле. Я очень часто смотрел на него, даже когда мяч был в другой зоне. Мне просто хотелось понять, что он делает. Думаю, он измеряет расстояния. Он точно знает: сейчас я здесь, сейчас смещусь вправо, сейчас окажусь в центре.

Невероятно, что нам довелось застать это поколение. Это особенное время», — сказал Клопп в интервью Sky Sports.

Сборная Аргентины уже гарантировала себе участие в плей-офф ЧМ-2026. В заключительном матче группового этапа Аргентина 27 июня сыграет против Иордании.

Португалия с 4 очками идет на втором месте в группе К. В последнем матче группы португальцы 27 июня встретятся с лидером квартета — Колумбией.

Португалия
5:0
Первый тайм: 3:0
Узбекистан
Футбол, Чемпионат мира, Группа K
23.06.2026, 20:00 (МСК UTC+3)
NRG Stadium, 68777 зрителей
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Фабио Каннаваро
Голы
Португалия
Криштиану Роналду
(Жоау Канселу)
6′
Нуну Мендеш
17′
Криштиану Роналду
(Бруну Фернандеш)
39′
Абдувохид Нематов
60′
Рафаэл Леау
87′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
68′
20
Жоау Канселу
46′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
46′
26
Франсишку Консейсау
11
Жоау Феликс
63′
16
Франсишку Тринкан
15
Жоау Невеш
76′
10
Бернарду Силва
23
Витор Феррейра Витинья
83′
17
Рафаэл Леау
Узбекистан
12
Абдувохид Нематов
2
Абдукодир Хусанов
5
Рустамжон Ашурматов
18
Абдулла Абдуллаев
14
Элдор Шомуродов
19
Азиз Ганиев
24
Бехруз Каримов
90′
10
Русланбек Жиянов
13
Шерзод Насруллаев
46′
3
Хожиакбар Алижонов
9
Одилжон Хамробеков
14′
46′
6
Акмаль Мозговой
7
Отабек Шукуров
90′
23
Шерзод Эсанов
22
Аббосбек Файзуллаев
73′
21
Игорь Сергеев
Статистика
Португалия
Узбекистан
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
17
7
Удары в створ
9
2
Угловые
3
2
Фолы
14
15
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти