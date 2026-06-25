Клопп оценил игру Месси и Роналду на ЧМ-2026

Лионель Месси с 5 мячами возглавляет бомбардирскую гонку на ЧМ-2026. Также 39-летний игрок с 18 мячами стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.
41-летний Криштиану Роналду оформил дубль в матче против сборной Узбекистана (5:0) и стал первым футболистом в истории, забившим на шести чемпионатах мира.
«Как обычного зрителя меня это немного захватывает, потому что это лучшие игроки последних десяти-пятнадцати лет. Но что было особенно здорово увидеть: после первого матча, за который Криштиану Роналду жестко критиковали — даже я это заметил, — он вот так ответил. В 41 год выдать такую живую, интенсивную игру — меня это очень порадовало. То, что в его возрасте его все еще так задевает, когда что-то не получается, — это невероятно. И его реакция от этого еще более впечатляет.
Что касается Месси, наблюдать за ним — это что-то невероятное, просто безумие. Люди говорят, что он ходит пешком. А я говорю: он сканирует поле. Я очень часто смотрел на него, даже когда мяч был в другой зоне. Мне просто хотелось понять, что он делает. Думаю, он измеряет расстояния. Он точно знает: сейчас я здесь, сейчас смещусь вправо, сейчас окажусь в центре.
Невероятно, что нам довелось застать это поколение. Это особенное время», — сказал Клопп в интервью Sky Sports.
Сборная Аргентины уже гарантировала себе участие в плей-офф ЧМ-2026. В заключительном матче группового этапа Аргентина 27 июня сыграет против Иордании.
Португалия с 4 очками идет на втором месте в группе К. В последнем матче группы португальцы 27 июня встретятся с лидером квартета — Колумбией.
Роберто Мартинес
Фабио Каннаваро
Криштиану Роналду
(Жоау Канселу)
6′
Нуну Мендеш
17′
Криштиану Роналду
(Бруну Фернандеш)
39′
Абдувохид Нематов
60′
Рафаэл Леау
87′
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
68′
20
Жоау Канселу
46′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
46′
26
Франсишку Консейсау
11
Жоау Феликс
63′
16
Франсишку Тринкан
15
Жоау Невеш
76′
10
Бернарду Силва
23
Витор Феррейра Витинья
83′
17
Рафаэл Леау
12
Абдувохид Нематов
2
Абдукодир Хусанов
5
Рустамжон Ашурматов
18
Абдулла Абдуллаев
14
Элдор Шомуродов
19
Азиз Ганиев
24
Бехруз Каримов
90′
10
Русланбек Жиянов
13
Шерзод Насруллаев
46′
3
Хожиакбар Алижонов
9
Одилжон Хамробеков
14′
46′
6
Акмаль Мозговой
7
Отабек Шукуров
90′
23
Шерзод Эсанов
22
Аббосбек Файзуллаев
73′
21
Игорь Сергеев
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти