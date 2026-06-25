Неймар объяснил слезы после возвращения в сборную Бразилии на ЧМ

«Очень счастлив после трех лет снова надеть футболку сборной. Физически я в порядке, слава богу. Было плохо провести эти дни без игр, но я не останавливался полностью. Я уже 25 дней много тренируюсь, чтобы подойти к матчам и быть в порядке.



Так что я очень доволен, очень счастлив. Это была смесь эмоций, когда я вышел на поле. Это были долгие дни вдали от этой футболки, вдали от сборной, но, слава богу, все получилось, и я смог вернуться», — сказал Неймар после матча.