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Неймар объяснил слезы после возвращения в сборную Бразилии на ЧМ

Форвард сыграл за национальную команду впервые за 981 день.

Источник: Reuters

Нападающий Неймар объяснил, почему расплакался после возвращения в сборную Бразилии на чемпионате мира-2026. Форвард вышел на поле в матче против Шотландии (3:0) на стадионе Hard Rock Stadium в Майами. Об этом сообщает UOL.

«Очень счастлив после трех лет снова надеть футболку сборной. Физически я в порядке, слава богу. Было плохо провести эти дни без игр, но я не останавливался полностью. Я уже 25 дней много тренируюсь, чтобы подойти к матчам и быть в порядке.

Так что я очень доволен, очень счастлив. Это была смесь эмоций, когда я вышел на поле. Это были долгие дни вдали от этой футболки, вдали от сборной, но, слава богу, все получилось, и я смог вернуться», — сказал Неймар после матча.

Неймар не играл за сборную Бразилии с 17 октября 2023 года. В матче с Уругваем он получил разрыв передней крестообразной связки и повреждение мениска левого колена, после чего долго восстанавливался и не вызывался в национальную команду.

На чемпионате мира-2026 Неймар также пропустил первые два матча Бразилии. У футболиста было частичное повреждение мышечных волокон, поэтому его дебют на турнире состоялся только в третьем туре группового этапа.

Неймар отдельно сказал о поддержке семьи во время восстановления.

«Они знают все, через что я прошел, все битвы, которые мне пришлось пройти, чтобы быть здесь сегодня. Наша цель была в том, чтобы представлять сборную, снова играть. Эмоции очень сильные — видеть их там, взволнованных и счастливых моему возвращению», — отметил форвард.

Также Неймар поблагодарил болельщиков и выделил Винисиуса Жуниора.

«Я рад любви болельщиков и всех людей, но еще больше рад тому, что наша команда хорошо идет. Я очень счастлив за Вини. Сегодня Вини — наш главный игрок, он находится в невероятной форме, помогает нам, решает матчи, и это важно для нас. Как я уже сказал, я очень доволен. Теперь начинается плей-офф, нужно продолжать побеждать, чтобы выполнить нашу конечную цель», — добавил Неймар.

Соперником сборной Бразилии во втором раунде чемпионата мира станет одна из команд группы F — Нидерланды, Япония или Швеция. Матч должен пройти 29 июня.

Шотландия
0:3
Первый тайм: 0:2
Бразилия
Футбол, Чемпионат мира, Группа C
25.06.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium, 64478 зрителей
Главные тренеры
Стив Кларк
Карло Анчелотти
Голы
Бразилия
Винисиус Жуниор
(Райан)
7′
Винисиус Жуниор
(Бруну Гимарайнс)
45+3′
Матеус Кунья
(Бруну Гимарайнс)
60′
Составы команд
Шотландия
1
Ангус Ганн
4
Скотт Мактоминай
13
Джек Хендри
26
Скотт Маккенна
19
Льюис Фергюсон
23
Кенни Маклин
22
Натан Паттерсон
81′
24
Энтони Ралстон
3
Эндрю Робертсон
46′
6
Киран Тирни
17
Бен Доук
81′
11
Райан Кристи
89′
7
Джон Макгинн
90′
25
Финдли Кертис
20
Лоуренс Шенкленд
90′
10
Че Адамс
Бразилия
1
Алиссон
13
Данилу Луис
62′
8
Бруну Гимарайнс
7
Винисиус Жуниор
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
16
Дуглас Сантос
82′
6
Алекс Сандру
20
Лукас Пакета
66′
17
Фабинью
82′
5
Каземиру
66′
22
Габриел Мартинелли
9
Матеус Кунья
76′
10
Неймар
26
Райан
82′
19
Эндрик
Статистика
Шотландия
Бразилия
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
14
21
Удары в створ
5
9
Угловые
7
6
Фолы
10
11
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сесар Рамос Паласуэлос
(Мексика)
Боковой судья
Альберто Морин Мендес
(Мексика)
Боковой судья
Марко Бисгерра
(Мексика)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти