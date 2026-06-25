Неймар объяснил слезы после возвращения в сборную Бразилии на ЧМ

«Очень счастлив после трех лет снова надеть футболку сборной. Физически я в порядке, слава богу. Было плохо провести эти дни без игр, но я не останавливался полностью. Я уже 25 дней много тренируюсь, чтобы подойти к матчам и быть в порядке.
Так что я очень доволен, очень счастлив. Это была смесь эмоций, когда я вышел на поле. Это были долгие дни вдали от этой футболки, вдали от сборной, но, слава богу, все получилось, и я смог вернуться», — сказал Неймар после матча.
Неймар не играл за сборную Бразилии с 17 октября 2023 года. В матче с Уругваем он получил разрыв передней крестообразной связки и повреждение мениска левого колена, после чего долго восстанавливался и не вызывался в национальную команду.
На чемпионате мира-2026 Неймар также пропустил первые два матча Бразилии. У футболиста было частичное повреждение мышечных волокон, поэтому его дебют на турнире состоялся только в третьем туре группового этапа.
Неймар отдельно сказал о поддержке семьи во время восстановления.
«Они знают все, через что я прошел, все битвы, которые мне пришлось пройти, чтобы быть здесь сегодня. Наша цель была в том, чтобы представлять сборную, снова играть. Эмоции очень сильные — видеть их там, взволнованных и счастливых моему возвращению», — отметил форвард.
Также Неймар поблагодарил болельщиков и выделил Винисиуса Жуниора.
«Я рад любви болельщиков и всех людей, но еще больше рад тому, что наша команда хорошо идет. Я очень счастлив за Вини. Сегодня Вини — наш главный игрок, он находится в невероятной форме, помогает нам, решает матчи, и это важно для нас. Как я уже сказал, я очень доволен. Теперь начинается плей-офф, нужно продолжать побеждать, чтобы выполнить нашу конечную цель», — добавил Неймар.
Соперником сборной Бразилии во втором раунде чемпионата мира станет одна из команд группы F — Нидерланды, Япония или Швеция. Матч должен пройти 29 июня.
Стив Кларк
Карло Анчелотти
Винисиус Жуниор
(Райан)
7′
Винисиус Жуниор
(Бруну Гимарайнс)
45+3′
Матеус Кунья
(Бруну Гимарайнс)
60′
1
Ангус Ганн
4
Скотт Мактоминай
13
Джек Хендри
26
Скотт Маккенна
19
Льюис Фергюсон
23
Кенни Маклин
22
Натан Паттерсон
81′
24
Энтони Ралстон
3
Эндрю Робертсон
46′
6
Киран Тирни
17
Бен Доук
81′
11
Райан Кристи
89′
7
Джон Макгинн
90′
25
Финдли Кертис
20
Лоуренс Шенкленд
90′
10
Че Адамс
1
Алиссон
13
Данилу Луис
62′
8
Бруну Гимарайнс
7
Винисиус Жуниор
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
16
Дуглас Сантос
82′
6
Алекс Сандру
20
Лукас Пакета
66′
17
Фабинью
82′
5
Каземиру
66′
22
Габриел Мартинелли
9
Матеус Кунья
76′
10
Неймар
26
Райан
82′
19
Эндрик
Главный судья
Сесар Рамос Паласуэлос
(Мексика)
Боковой судья
Альберто Морин Мендес
(Мексика)
Боковой судья
Марко Бисгерра
(Мексика)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти