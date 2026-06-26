Звезда «Реала» стал лучшим в матче Турции и США на ЧМ-2026

Встреча между командами прошла в Лос-Анджелесе. 21-летний Гюлер отметился забитым мячом в этом матче. Он отличился на 21-й минуте встречи и стал самым молодым автором гола в истории Турции на чемпионатах мира, превзойдя достижение Эмре Белезоглу, который забил мяч в матче против команды Коста-Рики на мировом первенстве 2002 года.