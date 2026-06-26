Звезда «Реала» стал лучшим в матче Турции и США на ЧМ-2026

Встреча между командами прошла в Лос-Анджелесе. 21-летний Гюлер отметился забитым мячом в этом матче. Он отличился на 21-й минуте встречи и стал самым молодым автором гола в истории Турции на чемпионатах мира, превзойдя достижение Эмре Белезоглу, который забил мяч в матче против команды Коста-Рики на мировом первенстве 2002 года.
Гюлер дебютировал в составе сборной Турции в ноябре 2022 года. За национальную команду футболист провел 33 матча, в которых забил семь голов и сделал девять результативных передач.
Сборная Турции завершила выступление на чемпионате мира, заняв последнее место в группе D с 3 очками. Сборная США досрочно обеспечила себе выход в плей-офф турнира. В 1/16 финала американские футболисты встретятся с Боснией и Герцеговиной. Матч пройдет 1 июля в Сан-Франциско.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории в нем принимают участие 48 национальных команд.
Винченцо Монтелла
Маурисио Почеттино
Арда Гюлер
(Барыш Йылмаз)
10′
Барыш Йылмаз
(Оркун Кекчю)
31′
Каан Айхан
90+8′
Остон Трасти
(Себастиан Берхалтер)
3′
Себастиан Берхалтер
49′
23
Угурджан Чакыр
14
Абдюлкерим Бардакджы
15
Озан Кабак
13
Эрен Элмали
5
Салих Озджан
8
Арда Гюлер
2
Зеки Челик
84′
4
Чаглар Сеюнджю
24
Огуз Айдын
90′
18
Мерт Мюльдюр
21
Барыш Йылмаз
90′
17
Ирфан Кахветжи
6
Оркун Кекчю
88′
22
Каан Айхан
11
Кенан Йылдыз
84′
26
Джан Узун
1
Мэтт Тернер
6
Остон Трасти
14
Себастиан Берхалтер
19′
9
Рикардо Пепи
12
Майлз Робинсон
22
Марк Маккензи
23
Джо Скалли
77′
16
Алекс Фримен
8
Уэстон Маккенни
86′
17
Малик Тилльман
7
Джованни Рейна
76′
2
Сержиньо Дест
11
Брэнден Ааронсон
77′
26
Алекс Зендехас
21
Тимоти Веа
58′
10
Кристиан Пулишич
Главный судья
Мустафа Горбаль
(Алжир)
Боковой судья
Мокран Гурари
(Алжир)
Боковой судья
Аббес Зерхуни
(Алжир)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти