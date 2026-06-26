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Стал известен лучший игрок матча ЧМ-2026 Австралия — Парагвай

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» и сборной Австралии Эйден О'Нилл признан лучшим игроком матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу с Парагваем (0:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Встреча между командами прошла в Сан-Франциско. 27-летний О'Нилл выиграл четыре из пяти единоборств в этом матче и нанес один удар по воротам. Точность передач футболиста составила 83%.

Эйден О'Нилл дебютировал в составе сборной Австралии в марте 2023 года. За национальную команду полузащитник провел 34 матча, не отметившись результативными действиями.

Сборная Австралии с 4 очками заняла второе место в группе D и обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Парагвай с таким же количеством баллов располагается на третьем месте в турнирной таблице.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории в нем принимают участие 48 национальных команд. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.


Парагвай
0:0
Первый тайм: 0:0
Австралия
Футбол, Чемпионат мира, Группа D
26.06.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Levi's Stadium, 68827 зрителей
Главные тренеры
Густаво Альфаро
Тони Попович
Составы команд
Парагвай
12
Орландо Хиль
4
Хуан Хосе Касерес
15
Густаво Гомес
14
Андрес Кубас
2
Густаво Веласкес
19
Хулио Энкисо
26
Алехандро Майдана
46′
11
Маурисиу
8
Диего Гомес
77′
90′
6
Хуниор Алонсо
23
Матиас Галарса
90′
16
Дамиан Бобадилья
3
Омар Альдерете
84′
13
Хосе Канале
21
Габриэль Авалос
67′
18
Алекс Арсе
Австралия
18
Патрик Бич
3
Алессандро Чиркати
25
Лукас Херрингтон
19
Гарри Суттар
5
Джордан Бос
16
Азиз Бехич
13
Эйден О`Нилл
8
Коннор Меткалф
17
Нестори Иранкунда
84′
24
Пол Окон-Энгстлер
22
Джэксон Ирвайн
46′
84′
26
Тете Енги
20
Кристиан Вольпато
58′
10
Айдин Хрустич
Статистика
Парагвай
Австралия
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
7
12
Удары в створ
2
5
Угловые
1
3
Фолы
9
6
Судейская бригада
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Боковой судья
Николя Дано
(Франция)
Боковой судья
Бенжамен Паже
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти