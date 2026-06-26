Стал известен лучший игрок матча ЧМ-2026 Австралия — Парагвай

Встреча между командами прошла в Сан-Франциско. 27-летний О'Нилл выиграл четыре из пяти единоборств в этом матче и нанес один удар по воротам. Точность передач футболиста составила 83%.
Эйден О'Нилл дебютировал в составе сборной Австралии в марте 2023 года. За национальную команду полузащитник провел 34 матча, не отметившись результативными действиями.
Сборная Австралии с 4 очками заняла второе место в группе D и обеспечила себе выход в плей-офф турнира. Парагвай с таким же количеством баллов располагается на третьем месте в турнирной таблице.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории в нем принимают участие 48 национальных команд. В 1/16 финала выйдут две сильнейшие команды каждого квартета, а также восемь сборных, которые займут третьи места.
Густаво Альфаро
Тони Попович
12
Орландо Хиль
4
Хуан Хосе Касерес
15
Густаво Гомес
14
Андрес Кубас
2
Густаво Веласкес
19
Хулио Энкисо
26
Алехандро Майдана
46′
11
Маурисиу
8
Диего Гомес
77′
90′
6
Хуниор Алонсо
23
Матиас Галарса
90′
16
Дамиан Бобадилья
3
Омар Альдерете
84′
13
Хосе Канале
21
Габриэль Авалос
67′
18
Алекс Арсе
18
Патрик Бич
3
Алессандро Чиркати
25
Лукас Херрингтон
19
Гарри Суттар
5
Джордан Бос
16
Азиз Бехич
13
Эйден О`Нилл
8
Коннор Меткалф
17
Нестори Иранкунда
84′
24
Пол Окон-Энгстлер
22
Джэксон Ирвайн
46′
84′
26
Тете Енги
20
Кристиан Вольпато
58′
10
Айдин Хрустич
Главный судья
Клеман Тюрпен
(Франция)
Боковой судья
Николя Дано
(Франция)
Боковой судья
Бенжамен Паже
(Франция)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти