Гюлер — о вылете Турции с ЧМ: Никто не сыграл хорошо

«Вся критика оправдана. Я сыграл плохо. Никто из нас не сыграл хорошо. Мы должны с ними согласиться. Что бы критики ни говорили, они правы. Надеюсь, мы исправим ситуацию в дальнейшем», — приводит слова Арды Гюлера Fanatik.