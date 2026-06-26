Нагатомо стал первым футболистом из Азии, сыгравшим на пяти ЧМ

39-летний японец вышел на замену на 75-й минуте матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 со сборной Швецией (1:1), заменив нападающего Кейто Накамуру.
Нагатомо стал первым из Азии, кто сыграл на пяти ЧМ. Ранее он защищал цвета национальной команды на ЧМ-2010 в ЮАР, ЧМ-2014 в Бразилии, ЧМ-2018 в России и ЧМ-2022 в Катаре. Всего на его счету 16 матчей, в которых он отметился двумя голевыми передачами.
Также по пять ЧМ сыграли Антонио Карбахаль, Андрес Гуардадо и Рафаэль Маркес (все — Мексика), Лотар Маттеус и Мануэль Нойер (оба — Германия), а также Лука Модрич (Хорватия). Рекорд принадлежит Лионелю Месси (Аргентина) и Криштиану Роналду (Португалия) — у обоих по шесть ЧМ.
Нагатомо выступает за сборную Японии с 2008 года. Он провел за национальную команду 146 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 28 голевых передач. В 2011 году он выиграл со сборной Японии Кубок Азии.
В Европе Нагатомо выступал за «Чезену» (2010−2011), «Интер» (2011−2018), «Галатасарай» (2018−2020) и «Марсель» (2020−2021).
Сборная Японии с пятью очками заняла второе место в группе F и в 1/16 финала сыграет против команды Бразилии. Встреча пройдет в Хьюстоне в понедельник, 29 июня. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.
Хадзимэ Мориясу
Грэм Поттер
Дайдзэн Маэда
(Рицу Доан)
56′
Энтони Эланга
(Виктор Дьекереш)
62′
1
Дзион Судзуки
21
Хироки Ито
2
Юкинари Сугавара
7
Ао Танака
15
Даити Камада
11
Дайдзэн Маэда
20
Аюми Секо
75′
5
Юто Нагатомо
4
Ко Итакура
39′
3
Сого Танигути
77′
13
Кейто Накамура
75′
16
Цуйоси Ватанабе
18
Аясэ Уэда
66′
19
Коки Огава
10
Рицу Доан
67′
14
Дзюня Ито
1
Якоб Виделль Сеттерстрем
2
Густаф Лагербилке
17
Виктор Дьекереш
85′
11
Энтони Эланга
9
Александер Исак
18
Ясин Айяри
5
Габриэль Гудмундссон
88′
10
Беньямин Нюгрен
4
Исак Хин
32′
37′
7
Лукас Бергвалль
21
Александр Бернхардссон
75′
8
Даниэль Свенссон
25
Эллиот Строуд
75′
13
Кен Сема
3
Виктор Линделеф
87′
15
Карл Старфельт
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти