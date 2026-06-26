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Нагатомо стал первым футболистом из Азии, сыгравшим на пяти ЧМ

Защитник сборной Японии Юто Нагатомо дебютировал на ЧМ-2026.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

39-летний японец вышел на замену на 75-й минуте матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2026 со сборной Швецией (1:1), заменив нападающего Кейто Накамуру.

Нагатомо стал первым из Азии, кто сыграл на пяти ЧМ. Ранее он защищал цвета национальной команды на ЧМ-2010 в ЮАР, ЧМ-2014 в Бразилии, ЧМ-2018 в России и ЧМ-2022 в Катаре. Всего на его счету 16 матчей, в которых он отметился двумя голевыми передачами.

Также по пять ЧМ сыграли Антонио Карбахаль, Андрес Гуардадо и Рафаэль Маркес (все — Мексика), Лотар Маттеус и Мануэль Нойер (оба — Германия), а также Лука Модрич (Хорватия). Рекорд принадлежит Лионелю Месси (Аргентина) и Криштиану Роналду (Португалия) — у обоих по шесть ЧМ.

Нагатомо выступает за сборную Японии с 2008 года. Он провел за национальную команду 146 матчей, в которых забил 4 мяча и отдал 28 голевых передач. В 2011 году он выиграл со сборной Японии Кубок Азии.

В Европе Нагатомо выступал за «Чезену» (2010−2011), «Интер» (2011−2018), «Галатасарай» (2018−2020) и «Марсель» (2020−2021).

Сборная Японии с пятью очками заняла второе место в группе F и в 1/16 финала сыграет против команды Бразилии. Встреча пройдет в Хьюстоне в понедельник, 29 июня. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Япония
1:1
Первый тайм: 0:0
Швеция
Футбол, Чемпионат мира, Группа F
26.06.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
AT&T Stadium
Главные тренеры
Хадзимэ Мориясу
Грэм Поттер
Голы
Япония
Дайдзэн Маэда
(Рицу Доан)
56′
Швеция
Энтони Эланга
(Виктор Дьекереш)
62′
Составы команд
Япония
1
Дзион Судзуки
21
Хироки Ито
2
Юкинари Сугавара
7
Ао Танака
15
Даити Камада
11
Дайдзэн Маэда
20
Аюми Секо
75′
5
Юто Нагатомо
4
Ко Итакура
39′
3
Сого Танигути
77′
13
Кейто Накамура
75′
16
Цуйоси Ватанабе
18
Аясэ Уэда
66′
19
Коки Огава
10
Рицу Доан
67′
14
Дзюня Ито
Швеция
1
Якоб Виделль Сеттерстрем
2
Густаф Лагербилке
17
Виктор Дьекереш
85′
11
Энтони Эланга
9
Александер Исак
18
Ясин Айяри
5
Габриэль Гудмундссон
88′
10
Беньямин Нюгрен
4
Исак Хин
32′
37′
7
Лукас Бергвалль
21
Александр Бернхардссон
75′
8
Даниэль Свенссон
25
Эллиот Строуд
75′
13
Кен Сема
3
Виктор Линделеф
87′
15
Карл Старфельт
Статистика
Япония
Швеция
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
8
10
Удары в створ
3
5
Угловые
2
8
Фолы
20
11
Офсайды
3
2
Судейская бригада
Главный судья
Иван Арсидес Бартон
(Сальвадор)
Боковой судья
Давид Моран
(Сальвадор)
Боковой судья
Антонио Пупиро
(Никарагуа)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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