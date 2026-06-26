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Бразилия подала протест на отмененный гол Винисиуса на ЧМ-2026

Сборная Бразилии подала протест в ФИФА из‑за отмены одного из голов нападающего Винисиуса в матче группового этапа ЧМ‑2026 против Шотландии (3:0).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В заключительном матче групповой стадии бразильцы уверенно обыграли шотландцев. 25‑летний Винисиус оформил в этой встрече дубль — он поразил ворота соперника на 7‑й минуте и на 45+3‑й минуте, за что был признан лучшим игроком матча.

Тем не менее один из забитых Винисиусом мячей был отменен. Эпизод проверили с помощью системы VAR, после чего мексиканский арбитр Сесар Рамос принял решение не засчитывать гол, объяснив это тем, что футболист нарушил правила.

«Отмененный гол Бразилии против Шотландии, похоже, не соответствует философии, принятой на турнире. Стоит отметить, что решение показалось неожиданным не только для Бразилии, но и для шотландских игроков, чьи немедленные реакции указывали на то, что они не ожидали проверки и отмены гола», — говорится в заявлении Бразильской конфедерации футбола (CBF), которое приводит TyC Sports.

Сборная Бразилии с 7 очками заняла первое место в группе С и вышла в плей-офф турнира, где сыграет против национальной команды Японии. Встреча пройдет 29 июня в Хьюстоне.

Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории в нем принимают участие 48 национальных команд.


Шотландия
0:3
Первый тайм: 0:2
Бразилия
Футбол, Чемпионат мира, Группа C
25.06.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium, 64478 зрителей
Главные тренеры
Стив Кларк
Карло Анчелотти
Голы
Бразилия
Винисиус Жуниор
(Райан)
7′
Винисиус Жуниор
(Бруну Гимарайнс)
45+3′
Матеус Кунья
(Бруну Гимарайнс)
60′
Составы команд
Шотландия
1
Ангус Ганн
4
Скотт Мактоминай
13
Джек Хендри
26
Скотт Маккенна
19
Льюис Фергюсон
23
Кенни Маклин
22
Натан Паттерсон
81′
24
Энтони Ралстон
3
Эндрю Робертсон
46′
6
Киран Тирни
17
Бен Доук
81′
11
Райан Кристи
89′
7
Джон Макгинн
90′
25
Финдли Кертис
20
Лоуренс Шенкленд
90′
10
Че Адамс
Бразилия
1
Алиссон
13
Данилу Луис
62′
8
Бруну Гимарайнс
7
Винисиус Жуниор
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
16
Дуглас Сантос
82′
6
Алекс Сандру
20
Лукас Пакета
66′
17
Фабинью
82′
5
Каземиру
66′
22
Габриел Мартинелли
9
Матеус Кунья
76′
10
Неймар
26
Райан
82′
19
Эндрик
Статистика
Шотландия
Бразилия
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
14
21
Удары в створ
5
9
Угловые
7
6
Фолы
10
11
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сесар Рамос Паласуэлос
(Мексика)
Боковой судья
Альберто Морин Мендес
(Мексика)
Боковой судья
Марко Бисгерра
(Мексика)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти