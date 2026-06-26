Бразилия подала протест на отмененный гол Винисиуса на ЧМ-2026

«Отмененный гол Бразилии против Шотландии, похоже, не соответствует философии, принятой на турнире. Стоит отметить, что решение показалось неожиданным не только для Бразилии, но и для шотландских игроков, чьи немедленные реакции указывали на то, что они не ожидали проверки и отмены гола», — говорится в заявлении Бразильской конфедерации футбола (CBF), которое приводит TyC Sports.