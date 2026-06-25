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Сборная Бразилии победила шотландцев и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2026

Вторыми в этой группе стали марокканцы, обыгравшие команду Гаити.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Сборная Бразилии обыграла команду Шотландии со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа и вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Майами (штат Флорида, США).

Забитыми мячами отметились Винисиус (7-я и 45+3-я минуты) и Матеус Кунья (60). Впервые с 18 октября 2023 года за сборную Бразилии сыграл лучший бомбардир в истории национальной команды Неймар, он вышел на замену на 76-й минуте встречи.

Сборная Бразилии с 7 очками заняла 1-е место в группе С. В другом матче квартета марокканцы обыграли команду Гаити (4:2), благодаря чему тоже набрали 7 очков и вышли в плей-офф, но уступили бразильцам по дополнительным показателям. Шотландцы с 3 очками расположились на 3-й строчке, замкнули таблицу гаитяне (0 очков).

В 1/16 финала команда Бразилии 29 июня сыграет с командой, занявшей второе место в группе F. На вторую строчку в квартете F претендуют сборные Нидерландов, Японии и Швеции. Марокканцы в ночь на 30 июня по московскому времени в 1/16 финала встретятся с победителем группы F.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Действующем чемпионом является сборная Аргентины.

Шотландия
0:3
Первый тайм: 0:2
Бразилия
Футбол, Чемпионат мира, Группа C
25.06.2026, 01:00 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium, 64478 зрителей
Главные тренеры
Стив Кларк
Карло Анчелотти
Голы
Бразилия
Винисиус Жуниор
(Райан)
7′
Винисиус Жуниор
(Бруну Гимарайнс)
45+3′
Матеус Кунья
(Бруну Гимарайнс)
60′
Составы команд
Шотландия
1
Ангус Ганн
4
Скотт Мактоминай
13
Джек Хендри
26
Скотт Маккенна
19
Льюис Фергюсон
23
Кенни Маклин
22
Натан Паттерсон
81′
24
Энтони Ралстон
3
Эндрю Робертсон
46′
6
Киран Тирни
17
Бен Доук
81′
11
Райан Кристи
89′
7
Джон Макгинн
90′
25
Финдли Кертис
20
Лоуренс Шенкленд
90′
10
Че Адамс
Бразилия
1
Алиссон
13
Данилу Луис
62′
8
Бруну Гимарайнс
7
Винисиус Жуниор
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
16
Дуглас Сантос
82′
6
Алекс Сандру
20
Лукас Пакета
66′
17
Фабинью
82′
5
Каземиру
66′
22
Габриел Мартинелли
9
Матеус Кунья
76′
10
Неймар
26
Райан
82′
19
Эндрик
Статистика
Шотландия
Бразилия
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
14
21
Удары в створ
5
9
Угловые
7
6
Фолы
10
11
Офсайды
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сесар Рамос Паласуэлос
(Мексика)
Боковой судья
Альберто Морин Мендес
(Мексика)
Боковой судья
Марко Бисгерра
(Мексика)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти