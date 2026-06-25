Сборная Бразилии победила шотландцев и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Бразилии с 7 очками заняла 1-е место в группе С. В другом матче квартета марокканцы обыграли команду Гаити (4:2), благодаря чему тоже набрали 7 очков и вышли в плей-офф, но уступили бразильцам по дополнительным показателям. Шотландцы с 3 очками расположились на 3-й строчке, замкнули таблицу гаитяне (0 очков).