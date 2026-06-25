Сборная Бразилии победила шотландцев и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2026

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Сборная Бразилии обыграла команду Шотландии со счетом 3:0 в матче третьего тура группового этапа и вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Майами (штат Флорида, США).
Забитыми мячами отметились Винисиус (7-я и 45+3-я минуты) и Матеус Кунья (60). Впервые с 18 октября 2023 года за сборную Бразилии сыграл лучший бомбардир в истории национальной команды Неймар, он вышел на замену на 76-й минуте встречи.
Сборная Бразилии с 7 очками заняла 1-е место в группе С. В другом матче квартета марокканцы обыграли команду Гаити (4:2), благодаря чему тоже набрали 7 очков и вышли в плей-офф, но уступили бразильцам по дополнительным показателям. Шотландцы с 3 очками расположились на 3-й строчке, замкнули таблицу гаитяне (0 очков).
В 1/16 финала команда Бразилии 29 июня сыграет с командой, занявшей второе место в группе F. На вторую строчку в квартете F претендуют сборные Нидерландов, Японии и Швеции. Марокканцы в ночь на 30 июня по московскому времени в 1/16 финала встретятся с победителем группы F.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Действующем чемпионом является сборная Аргентины.
Стив Кларк
Карло Анчелотти
Винисиус Жуниор
(Райан)
7′
Винисиус Жуниор
(Бруну Гимарайнс)
45+3′
Матеус Кунья
(Бруну Гимарайнс)
60′
1
Ангус Ганн
4
Скотт Мактоминай
13
Джек Хендри
26
Скотт Маккенна
19
Льюис Фергюсон
23
Кенни Маклин
22
Натан Паттерсон
81′
24
Энтони Ралстон
3
Эндрю Робертсон
46′
6
Киран Тирни
17
Бен Доук
81′
11
Райан Кристи
89′
7
Джон Макгинн
90′
25
Финдли Кертис
20
Лоуренс Шенкленд
90′
10
Че Адамс
1
Алиссон
13
Данилу Луис
62′
8
Бруну Гимарайнс
7
Винисиус Жуниор
4
Маркиньос
3
Габриэл Магальяйнс
16
Дуглас Сантос
82′
6
Алекс Сандру
20
Лукас Пакета
66′
17
Фабинью
82′
5
Каземиру
66′
22
Габриел Мартинелли
9
Матеус Кунья
76′
10
Неймар
26
Райан
82′
19
Эндрик
Главный судья
Сесар Рамос Паласуэлос
(Мексика)
Боковой судья
Альберто Морин Мендес
(Мексика)
Боковой судья
Марко Бисгерра
(Мексика)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
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- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти