Тренер сборной Турции отреагировал на победу в матче с США на ЧМ

«Если бы мы не были командой, которая знала, что делает, то мы бы не смогли переломить ход игры. Я не думаю, что мои футболисты заслуживали таких конкретных нападок. Поэтому я рад, что они одержали эту победу. Нам не придется ждать 24 года, чтобы снова пройти квалификацию на чемпионат мира!» — приводит слова Монтеллы журналист Ибрагим Хаскологлув соцсетях.