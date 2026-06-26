Тренер сборной Турции отреагировал на победу в матче с США на ЧМ

Сборная Турции в матче заключительного тура группового этапа ЧМ-2026 обыграла США со счетом 3:2. Ранее Турция лишилась шансов на плей-офф после поражений от Австралии (0:2) и Парагвая (0:1).
«Если бы мы не были командой, которая знала, что делает, то мы бы не смогли переломить ход игры. Я не думаю, что мои футболисты заслуживали таких конкретных нападок. Поэтому я рад, что они одержали эту победу. Нам не придется ждать 24 года, чтобы снова пройти квалификацию на чемпионат мира!» — приводит слова Монтеллы журналист Ибрагим Хаскологлув соцсетях.
Сборная Турции заняла последнее место в группе D с 3 очками.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля. Впервые в истории в нем принимают участие 48 национальных команд.
Винченцо Монтелла
Маурисио Почеттино
Арда Гюлер
(Барыш Йылмаз)
10′
Барыш Йылмаз
(Оркун Кекчю)
31′
Каан Айхан
90+8′
Остон Трасти
(Себастиан Берхалтер)
3′
Себастиан Берхалтер
49′
23
Угурджан Чакыр
14
Абдюлкерим Бардакджы
15
Озан Кабак
13
Эрен Элмали
5
Салих Озджан
8
Арда Гюлер
2
Зеки Челик
84′
4
Чаглар Сеюнджю
24
Огуз Айдын
90′
18
Мерт Мюльдюр
21
Барыш Йылмаз
90′
17
Ирфан Кахветжи
6
Оркун Кекчю
88′
22
Каан Айхан
11
Кенан Йылдыз
84′
26
Джан Узун
1
Мэтт Тернер
6
Остон Трасти
14
Себастиан Берхалтер
19′
9
Рикардо Пепи
12
Майлз Робинсон
22
Марк Маккензи
23
Джо Скалли
77′
16
Алекс Фримен
8
Уэстон Маккенни
86′
17
Малик Тилльман
7
Джованни Рейна
76′
2
Сержиньо Дест
11
Брэнден Ааронсон
77′
26
Алекс Зендехас
21
Тимоти Веа
58′
10
Кристиан Пулишич
Главный судья
Мустафа Горбаль
(Алжир)
Боковой судья
Мокран Гурари
(Алжир)
Боковой судья
Аббес Зерхуни
(Алжир)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти