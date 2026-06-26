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Нигматуллин: У Месси более миролюбивые поклонники, чем у Роналду

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин признался, что на него обрушился хейт в соцсетях после критики капитана сборной Португалии Криштиану Роналду на ЧМ-2026.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

41-летний Криштиану Роналду оформил дубль в матче против сборной Узбекистана (5:0) и стал первым футболистом в истории, забившим на шести чемпионатах мира.

«Я позволил себе покритиковать Месси с Криштиану Роналду, и в соцсетях на меня обрушился хейт. Но не сразу. У Лео, наверное, более миролюбивые поклонники. По крайней мере после его дубля в ворота Австрии все было тихо. Когда же капитан сборной Португалии вколотил два мяча Узбекистану, понеслось. С вечера вторника мне пишут Бог знает что. В основном с закрытых аккаунтов. Думаю, какая-то школота. Раздосадованная, что задел их кумира.

Конечно, этот матч он провел гораздо сильнее, чем с ДР Конго, став первым футболистом в истории, который забил на шести чемпионатах мира. Криштиану был сверхмотивирован, а главное, имел много свободного пространства — благодаря авантюрной тактике Фабио Каннаваро.

На ЧМ-2026 я симпатизирую сборной Узбекистана — полагаю, как и все болельщики с постсоветского пространства. Но тут разница в классе с первых же минут дала о себе знать. В распоряжении Каннаваро всего три игрока высокого уровня — Хусанов, Файзуллаев да Шомуродов. Для победы над такой махиной, как Португалия, маловато. А уж соревноваться с ней в открытом футболе — просто самоубийство. Отсюда 0:5. А могло быть и 0:8.

Пять голов Месси в матчах с Алжиром и Австрией, дубль Роналду с Узбекистаном — красивая история. На века. И все-таки остаюсь при своем мнении: ни Аргентина, ни Португалия с сегодняшними Лео и Криштиану чемпионат мира не выиграют. Впрочем, если кто-то из этих гениев вдруг опровергнет мой прогноз — буду только рад», — написал Нигматуллин в своей колонке для «Спорт-Экспресса».

Лионель Месси с 5 мячами возглавляет бомбардирскую гонку на ЧМ-2026.

Сборная Аргентины уже гарантировала себе участие в плей-офф ЧМ-2026. В заключительном матче группового этапа Аргентина 27 июня сыграет против Иордании.

Португалия с 4 очками идет на втором месте в группе К. В последнем матче группы португальцы 27 июня встретятся с лидером квартета — Колумбией.