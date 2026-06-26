Суарес оценил игру Ямаля на дебютном чемпионате мира

«В первом матче с Кабо-Верде, когда на поле вышел Ламин, все товарищи по команде старались играть на него. Ямаль блестяще начал второй матч с Саудовской Аравией, смог забить гол и хорошо взаимодействовал с другими. Он прогрессирует на протяжении всего чемпионата мира. Ламин знает, что все внимание приковано к нему, хотя на турнире блистают и другие игроки. Он это понимает и отлично справляется с ответственностью», — приводит слова Суареса Mundo Deportivo.