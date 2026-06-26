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Суарес оценил игру Ямаля на дебютном чемпионате мира

Лучший бомбардир в истории сборной Уругвая Луис Суарес высказался об игре нападающего национальной команды Испании Ламина Ямаля на чемпионате мира по футболу.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Ламин Ямаль с апреля восстанавливался от травмы подколенного сухожилия. Впервые он вышел в старте сборной Испании на ЧМ-2026 в матче с Саудовской Аравией. В этой встрече 18-летний футболист забил гол и был заменен в перерыве. В игре с Кабо-Верде (0:0) Ямаль вышел на поле на 71-й минуте.

«В первом матче с Кабо-Верде, когда на поле вышел Ламин, все товарищи по команде старались играть на него. Ямаль блестяще начал второй матч с Саудовской Аравией, смог забить гол и хорошо взаимодействовал с другими. Он прогрессирует на протяжении всего чемпионата мира. Ламин знает, что все внимание приковано к нему, хотя на турнире блистают и другие игроки. Он это понимает и отлично справляется с ответственностью», — приводит слова Суареса Mundo Deportivo.

Сборная Испании с 4 очками занимает первое место в группе Н. В матче заключительного тура группового этапа турнира испанцы 26 июня встретятся со сборной Уругвая в мексиканском Запопане.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.

Испания
4:0
Первый тайм: 3:0
Саудовская Аравия
Футбол, Чемпионат мира, Группа H
21.06.2026, 19:00 (МСК UTC+3)
Mercedes-Benz Stadium
Главные тренеры
Луис Де ла Фуэнте
Георгиос Донис
Голы
Испания
Ламин Ямаль
(Микель Ойярсабаль)
10′
Микель Ойярсабаль
(Эмерик Ляпорт)
21′
Микель Ойярсабаль
(Дани Ольмо)
24′
Хассан Аль-Тамбакти
49′
Составы команд
Испания
23
Унаи Симон
12
Педро Порро
24
Марк Кукурелья
16
Родри
22
Пау Кубарси
14
Эмерик Ляпорт
10
Дани Ольмо
61′
6
Микель Мерино
20
Педри
70′
8
Фабиан Руис
21
Микель Ойярсабаль
46′
7
Ферран Торрес
19
Ламин Ямаль
46′
11
Йереми Пино
15
Алекс Баэна
61′
17
Нико Уильямс
Саудовская Аравия
21
Мохаммед Аль-Оваис
12
Сауд Абдулхамид
24
Мотеб Аль-Арби
3
Али Ладжами
10
Салем Аль-Давсари
30′
5
Хассан Аль-Тамбакти
7
Мусаб Аль-Джуваир
46′
23
Мохамед Канно
60′
9
Фирас Аль-Бураикан
60′
26
Мохаммед Абулшамат
4
Абдулела Аль-Амри
60′
18
Алаа Хеджи
15
Абдуллах Аль-Хаибари
46′
19
Абдулла Аль-Хамдан
6
Нассер Аль-Давсари
90′
17
Халид Аль-Гханнам
Статистика
Испания
Саудовская Аравия
Желтые карточки
0
2
Удары (всего)
22
3
Удары в створ
8
1
Угловые
6
1
Фолы
10
2
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэл Клаус
(Бразилия)
Боковой судья
Родригу Фигейреду
(Бразилия)
Боковой судья
Данилу Симон
(Бразилия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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