Тренер сборной США обиделся на журналистов после поражения

Сборная США проиграла команде Турции в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 2:3. Ранее подопечные Почеттино обеспечили себе выход в плей-офф турнира. Сборная США заняла первое место в группе D с 6 очками.
Почеттино остался недоволен характером вопросов от журналистов на послематчевой пресс-конференции. Он неоднократно подчеркивал, что команда заранее обеспечила себе первое место в группе, поэтому исход матча не имел значения.
— Может быть, я не показываю этого, но ваши вопросы немного странные. Я доволен, футболисты — тоже. Мы на первом месте. Я в замешательстве. Может быть, все думают так: мы сегодня вечером уезжаем домой, а Турция остается на чемпионате мира, нет? — приводит слова специалиста The Athletic.
«Турция праздновала три очка, Австралия — выход из группы, Парагвай — выход из группы… А вы не поздравили нас с победой в группе. Это немного грустно.
Мне нужно напомнить всем, что мы выиграли группу. Извините, ребята, мы выиграли», — добавил Почеттино и покинул комнату для общения с журналистами.
В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная США 1 июля сыграет против Боснии и Герцеговины в Сан-Франциско.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Винченцо Монтелла
Маурисио Почеттино
Арда Гюлер
(Барыш Йылмаз)
10′
Барыш Йылмаз
(Оркун Кекчю)
31′
Каан Айхан
90+8′
Остон Трасти
(Себастиан Берхалтер)
3′
Себастиан Берхалтер
49′
23
Угурджан Чакыр
14
Абдюлкерим Бардакджы
15
Озан Кабак
13
Эрен Элмали
5
Салих Озджан
8
Арда Гюлер
2
Зеки Челик
84′
4
Чаглар Сеюнджю
24
Огуз Айдын
90′
18
Мерт Мюльдюр
21
Барыш Йылмаз
90′
17
Ирфан Кахветжи
6
Оркун Кекчю
88′
22
Каан Айхан
11
Кенан Йылдыз
84′
26
Джан Узун
1
Мэтт Тернер
6
Остон Трасти
14
Себастиан Берхалтер
19′
9
Рикардо Пепи
12
Майлз Робинсон
22
Марк Маккензи
23
Джо Скалли
77′
16
Алекс Фримен
8
Уэстон Маккенни
86′
17
Малик Тилльман
7
Джованни Рейна
76′
2
Сержиньо Дест
11
Брэнден Ааронсон
77′
26
Алекс Зендехас
21
Тимоти Веа
58′
10
Кристиан Пулишич
Главный судья
Мустафа Горбаль
(Алжир)
Боковой судья
Мокран Гурари
(Алжир)
Боковой судья
Аббес Зерхуни
(Алжир)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти