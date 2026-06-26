Тренер сборной США обиделся на журналистов после поражения

— Может быть, я не показываю этого, но ваши вопросы немного странные. Я доволен, футболисты — тоже. Мы на первом месте. Я в замешательстве. Может быть, все думают так: мы сегодня вечером уезжаем домой, а Турция остается на чемпионате мира, нет? — приводит слова специалиста The Athletic.



«Турция праздновала три очка, Австралия — выход из группы, Парагвай — выход из группы… А вы не поздравили нас с победой в группе. Это немного грустно.



Мне нужно напомнить всем, что мы выиграли группу. Извините, ребята, мы выиграли», — добавил Почеттино и покинул комнату для общения с журналистами.