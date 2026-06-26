Невилл: все говорят о Роналду и Месси, но ЧМ — это турнир Мбаппе

«Все, конечно же, говорят про Роналду, Месси, но я думаю, это турнир Мбаппе. Он особенным образом проявил себя в последнем финале в Катаре. Если подумать о том, что произошло в последние полчаса, это было невероятно. Я думаю, он выиграет чемпионат мира, действительно так думаю. Я считаю, он выиграет чемпионат для Франции», — сказал Невилл.
Мбаппе оформил два дубля в матчах против Сенегала (3:1) и Ирака (3:0). Он делит вторую строчку в списке лучших бомбардиров турнира вместе с Винисиусом Жуниором (Бразилия) и Эрлингом Холандом (Норвегия). Возглавляет бомбардирскую гонку с пятью голами капитан сборной Аргентины Лионель Месси.
После двух туров сборная Франции с шестью очками возглавляет турнирную таблицу группы I, опережая Норвегию по дополнительным показателям. Обе команды уже обеспечили себе выход в плей-офф ЧМ-2026.
Сегодня, 26 июня, Франция и Норвегия сыграют друг с другом в Бостоне за первое место в группе. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале ЧМ-2022 обыграла команду Франции (3:3, пен. 4:2). Мбаппе оформил в том матче хет-трик, забив два мяча с пенальти.