Невилл: все говорят о Роналду и Месси, но ЧМ — это турнир Мбаппе

«Все, конечно же, говорят про Роналду, Месси, но я думаю, это турнир Мбаппе. Он особенным образом проявил себя в последнем финале в Катаре. Если подумать о том, что произошло в последние полчаса, это было невероятно. Я думаю, он выиграет чемпионат мира, действительно так думаю. Я считаю, он выиграет чемпионат для Франции», — сказал Невилл.