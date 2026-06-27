Килиан Мбаппе обошел Пеле по результативности на чемпионатах мира

В игре третьего тура группового этапа ЧМ-2026 с командой Норвегии игрок мадридского «Реала» отметился двумя голевыми передачами. Общее количество результативных действий футболиста на мундиалях достигло 20 (16 забитых мячей и 4 ассиста).
Лидером по данному показателю остается нападающий сборной Аргентины Лионель Месси, на счету которого 18 голов и 9 голевых пасов.
Футболисты с наибольшим количеством результативных действий на чемпионатах мира:
- Лионель Месси — 27 (18+9)
- Килиан Мбаппе — 20 (16+4)
- Пеле — 19 (12+7)
- Герд Мюллер — 19 (14+5)
- Роналду — 19 (15+4)
- Мирослав Клозе — 19 (16+3)
- Уве Зеелер — 17 (9+8)
- Гжегож Лато — 17 (10+7)
Футбол, Чемпионат мира, Группа I
26.06.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
Gillette Stadium
Главные тренеры
Столе Сольбаккен
Дидье Дешам
Голы
Норвегия
Тело Осгор
21′
Франция
Усман Дембеле
7′
Усман Дембеле
20′
Усман Дембеле
32′
Дезире Дуэ
90+4′
Нереализованные пенальти
Норвегия
Йерген Странн Ларсен
50′
Составы команд
Норвегия
13
Эгиль Сельвик
14
Фредрик Эурснес
19
Тело Осгор
6
Патрик Берг
10′
11
Йерген Странн Ларсен
4
Лео Эстигор
15
Фредрик Бьеркан
46′
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
18
Кристиан Торстведт
46′
2
Мортен Торсби
22
Оскар Бобб
83′
20
Антонио Нуса
21
Андреас Шельдеруп
83′
23
Йенс Петтер Хауге
25
Хенрик Фальхенер
66′
24
Сондре Лангос
Франция
16
Майк Меньян
19
Тео Эрнандез
20
Дезире Дуэ
26
Максенс Лакруа
8
Орельен Тчуамени
74′
6
Ману Коне
5
Жюль Кунде
87′
2
Мало Гюсто
7
Усман Дембеле
65′
24
Райан Шерки
11
Майкл Олисе
65′
12
Брэдли Барколя
10
Килиан Мбаппе
87′
22
Жан-Филипп Матета
4
Дайот Упамекано
76′
15
Ибраима Конате
Статистика
Норвегия
Франция
Желтые карточки
1
1
Голевые моменты
1
1
Удары (всего)
10
18
Удары в створ
4
9
Угловые
4
5
Фолы
9
11
Офсайды
1
2
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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