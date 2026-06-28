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Мостовой назвал Месси лучшим футболистом, чем Роналду

Бывший полузащитник сборной России заявил, что аргентинец всегда был сильнее португальца.

Источник: РФС

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду в разговоре с «Матч ТВ».

По мнению Мостового, форвард сборной Аргентины превосходит португальца по уровню мастерства.

«Если становится выбор между Роналду и Месси, для меня аргентинец всегда был лучшим, им он и останется. Даже те, кто играл с Роналду, скажут то же самое, потому что Месси вообще непонятно с какой планеты», — сказал Мостовой.

На чемпионате мира-2026 сборная Аргентины вышла в плей-офф с первого места в группе и сыграет с Кабо-Верде. Португалия заняла второе место в своей группе и встретится с Хорватией.