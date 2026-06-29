Эуштакиу поделился эмоциями после исторического гола в матче ЧМ

«Мы проделали огромную работу, чтобы добиться этой победы. Нам очень хотелось подарить ее всем канадцам. Мы продолжали верить в себя и не переставали бороться до самого конца.



Это был потрясающий гол. Когда я наносил удар, у меня было ощущение, что вместе со мной бьет вся команда. Каждый словно вложил в этот удар частичку своей силы, и мяч оказался в сетке. Я очень счастлив.



Мы постараемся сделать так, чтобы Марокко и Нидерланды посмотрели на нашу игру и поняли: если они выйдут дальше, их будет ждать самый тяжелый матч на этом чемпионате мира. Думаю, мы проделали отличную работу, и на следующей неделе нас ждет великолепная игра», — приводит слова Эуштакиу пресс-служба ФИФА.