Эуштакиу поделился эмоциями после исторического гола в матче ЧМ

Сборная Канады обыграла ЮАР со счетом 1:0. Эуштакиу стал автором победного гола на 90+2-й минуте встречи. Благодаря этой победе Канада впервые вышла ⅛ финала чемпионата мира по футболу.
«Мы проделали огромную работу, чтобы добиться этой победы. Нам очень хотелось подарить ее всем канадцам. Мы продолжали верить в себя и не переставали бороться до самого конца.
Это был потрясающий гол. Когда я наносил удар, у меня было ощущение, что вместе со мной бьет вся команда. Каждый словно вложил в этот удар частичку своей силы, и мяч оказался в сетке. Я очень счастлив.
Мы постараемся сделать так, чтобы Марокко и Нидерланды посмотрели на нашу игру и поняли: если они выйдут дальше, их будет ждать самый тяжелый матч на этом чемпионате мира. Думаю, мы проделали отличную работу, и на следующей неделе нас ждет великолепная игра», — приводит слова Эуштакиу пресс-служба ФИФА.
29-летний Эуштакиу был признан лучшим игроком матча. Он выступает за национальную команду Канады с ноября 2019 года. Футболист сыграл в 50 матчах, в которых забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.
В ⅛ финала сборная Канады 4 июля встретится с победителем пары Нидерланды — Марокко. Матч между этими командами пройдет 29 июня.
Чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Уго Брос
Джесси Марш
Стивен Эуштакиу
90+2′
1
Ронвен Уильямс
20
Хулисо Мудау
6
Обри Модиба
7
Освин Апполлис
21
Име Окон
14
Мбекезели Мбокази
4
Тебохо Мокоэна
13
Сфефело Ситоле
12
Тапело Масеко
86′
8
Чепанг Мореми
10
Реле Мофокенг
46′
5
Талент Мбата
17
Эвиденсе Макгопа
86′
15
Икраам Райнерс
16
Максим Крепо
2
Алистэйр Джонстон
22
Ричи Ларея
13
Дерек Корнелиус
7
Стивен Эуштакиу
10
Джонатан Дэвид
17
Тейджон Бьюкенен
75′
19
Альфонсо Дэйвис
11
Лиам Миллар
70′
14
Джейкоб Шаффелберг
15
Мойзе Бомбито
59′
4
Люк Де Фужероль
25
Натан Салиба
54′
59′
23
Нико Сигур
67′
12
Тани Олувасейи
70′
24
Промис Дэвид
Главный судья
Жуан Пиньейру
(Португалия)
Боковой судья
Бруну Жезуш
(Португалия)
Боковой судья
Лусиану Майя
(Португалия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти