Григорян: Роналду — тормоз для сборной Португалии

41-летний Криштиану Роналду забил два мяча на ЧМ-2026 и стал первым футболистом в истории, забившим на шести чемпионатах мира. На счету 39-летнего Месси шесть голов. Он является лучшим бомбардиром турнира.
— Возможно, Криштиану Роналду исправится, но в отличие от Месси он уже давно утратил свои лучшие качества, в том числе и скоростные. Не верю в него. Я сторонник того, что он является тормозом для сборной Португалии, — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».
Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром национальной команды с 145 мячами. За карьеру футболист забил 975 голов. Он провел за сборную Португалии 231 матч.
Лионель Месси забил 123 гола в 202 матчах за национальную команду. Всего за карьеру Месси отличился 917 раз.
В 1/16 финала плей-офф чемпионата мира по футболу сборная Португалии 2 июля сыграет против национальной команды Хорватии в Торонто. Сборная Аргентины 3 июля встретится с Кабо-Верде в Майами.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мекские и завершится 19 июля.
Нестор Лоренсо
Роберто Мартинес
12
Камило Варгас
22
Дейвер Мачадо
14
Густаво Пуэрта
86′
7
Луис Диас
23
Давинсон Санчес
3
Джон Лукуми
4
Сантьяго Ариас
87′
2
Даниэль Муньос
11
Джон Ариас
76′
5
Кевин Кастаньо
16
Джефферсон Лерма
60′
6
Ричард Риос
9
Джон Кордоба
60′
25
Луис Хавьер Суарес
10
Хамес Родригес
76′
20
Хуан Фернандо Кинтеро
1
Диогу Кошта
18
Педру Нету
8
Бруну Фернандеш
7
Криштиану Роналду
3
Рубен Диаш
13
Ренату Вейга
20
Жоау Канселу
46′
5
Диогу Далот
25
Нуну Мендеш
90′
6
Матеуш Нунеш
11
Жоау Феликс
70′
24
Самуэль Кошта
21
Рубен Невеш
46′
15
Жоау Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
70′
17
Рафаэл Леау
Главный судья
Алиреза Фагани
(Австралия)
Боковой судья
Саид Мартинес
(Гондурас)
Боковой судья
Джордж Лакриндис
(Австралия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти