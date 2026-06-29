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Григорян: Роналду — тормоз для сборной Португалии

Российский тренер Александр Григорян высказался о капитане сборной Португалии Криштиану Роналду, сравнив его с лидером Аргентины Лионелем Месси.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

41-летний Криштиану Роналду забил два мяча на ЧМ-2026 и стал первым футболистом в истории, забившим на шести чемпионатах мира. На счету 39-летнего Месси шесть голов. Он является лучшим бомбардиром турнира.

— Возможно, Криштиану Роналду исправится, но в отличие от Месси он уже давно утратил свои лучшие качества, в том числе и скоростные. Не верю в него. Я сторонник того, что он является тормозом для сборной Португалии, — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Футбол
Чемпионат мира 2026
1/16 финала, 3.07.2026, 2:00
Португалия
-
Хорватия
-

Криштиану Роналду является лучшим бомбардиром национальной команды с 145 мячами. За карьеру футболист забил 975 голов. Он провел за сборную Португалии 231 матч.

Лионель Месси забил 123 гола в 202 матчах за национальную команду. Всего за карьеру Месси отличился 917 раз.

В 1/16 финала плей-офф чемпионата мира по футболу сборная Португалии 2 июля сыграет против национальной команды Хорватии в Торонто. Сборная Аргентины 3 июля встретится с Кабо-Верде в Майами.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мекские и завершится 19 июля.

Колумбия
0:0
Первый тайм: 0:0
Португалия
Футбол, Чемпионат мира, Группа K
28.06.2026, 02:30 (МСК UTC+3)
Hard Rock Stadium
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