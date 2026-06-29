Григорян: Роналду — тормоз для сборной Португалии

— Возможно, Криштиану Роналду исправится, но в отличие от Месси он уже давно утратил свои лучшие качества, в том числе и скоростные. Не верю в него. Я сторонник того, что он является тормозом для сборной Португалии, — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».