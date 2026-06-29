Майкл Оуэн назвал Гарри Кейна величайшим английским нападающим

«Я люблю Харри Кейна и без сомнений называю его величайшим нападающим Англии в истории. Он выдающийся бомбардир, замечательный капитан и прекрасный человек. А главное — он служит примером. Примером того, что не обязательно рождаться Лионелем Месси, Пеле или Диего Марадоной. Иногда величайшими игроками становятся те, кто просто не перестают совершенствоваться», — приводит слова Оуэна Daily Mail.
Сборная Англии заняла первое место в группе L, набрав семь очков в трех матчах и квалифицировалась в плей-офф чемпионата мира 2026 года. В 1/16 финала ЧМ-2026 сборная встретится с ДР Конго 1 июля.
Майклу Оуэну 46 лет. Он завершил карьеру футболиста в 2013 году. В Английской Премьер-лиге он выступал за «Ливерпуль», «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и «Сток Сити». В общей сложности на его счету 326 матчей в АПЛ, в которых он забил 150 мячей и сделал 40 результативных передач.