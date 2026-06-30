В сборной Германии поддержали Нагельсманна после вылета с ЧМ-2026

Сборная Германии уступила Парагваю в матче 1/16 финала ЧМ-2026 в серии послематчевых пенальти. Команда впервые с 1962 года проиграла в первом раунде плей-офф ЧМ.
«Мы разочарованы. У нас были более высокие ожидания, потенциал был выше. Мы были оптимистично настроены и обладали фантастическим командным духом. Команда боролась до последнего. Это больно. Я немного потерял дар речи. Для такой футбольной державы, как Германия, тяжело пережить результаты на трех последних чемпионатах мира.
Я не хочу защищать Юлиана Нагельсманна — ему это не нужно. Я по-прежнему убежден, что он, вероятно, подходящий тренер для сборной, но я не один в Федерации футбола Германии, и это не только мое решение. Но я думаю, что он подходящий человек на подходящем месте, и он первоклассный тренер», — приводит слова Феллера Sky Sport.
38-летний Нагельсманн возглавил сборную Германии в сентябре 2023 года. Его соглашение действует до лета 2028 года. Под руководством специалиста Германия дошла до четвертьфинала домашнего Евро-2024.
Сам Нагельсманн сообщил, что не подаст в отставку после провала сборной на ЧМ-2026.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.
Юлиан Нагельсманн
Густаво Альфаро
Кай Хаверц
(Флориан Вирц)
54′
Хулио Энкисо
(Матиас Галарса)
42′
1
Мануэль Нойер
6
Йозуа Киммих
18
Натаниэль Браун
4
Джонатан Та
7
Кай Хаверц
106′
19
Лерой Сане
88′
11
Ник Вольтемаде
17
Флориан Вирц
110′
24
Малик Тшау
2
Антонио Рюдигер
110′
20
Надим Амири
23
Феликс Нмеча
46′
8
Леон Горецка
5
Александр Павлович
79′
3
Вальдемар Антон
26
Дениз Ундав
63′
10
Джамал Мусиала
115′
12
Орландо Хиль
23
Матиас Галарса
117′
15
Густаво Гомес
13
Хосе Канале
14
Андрес Кубас
65′
4
Хуан Хосе Касерес
99′
20
Брайан Охеда
6
Хуниор Алонсо
120′
5
Фабиан Бальбуэна
10
Мигель Альмирон
91′
2
Густаво Веласкес
16
Дамиан Бобадилья
99′
9
Антонио Санабрия
21
Габриэль Авалос
55′
24
Густаво Кабальеро
19
Хулио Энкисо
57′
11
Маурисиу
Главный судья
Джалал Джайед
(Марокко)
Боковой судья
Закария Бринси
(Марокко)
Боковой судья
Мостафа Акаркад
(Марокко)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти