В сборной Германии поддержали Нагельсманна после вылета с ЧМ-2026

«Мы разочарованы. У нас были более высокие ожидания, потенциал был выше. Мы были оптимистично настроены и обладали фантастическим командным духом. Команда боролась до последнего. Это больно. Я немного потерял дар речи. Для такой футбольной державы, как Германия, тяжело пережить результаты на трех последних чемпионатах мира.



Я не хочу защищать Юлиана Нагельсманна — ему это не нужно. Я по-прежнему убежден, что он, вероятно, подходящий тренер для сборной, но я не один в Федерации футбола Германии, и это не только мое решение. Но я думаю, что он подходящий человек на подходящем месте, и он первоклассный тренер», — приводит слова Феллера Sky Sport.