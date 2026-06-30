Как же «Арсенал»? Клопп возмущен отменой гола Германии Парагваю

Сборная Германии уступила Парагваю в матче плей-офф чемпионата мира по футболу (1:1, 3:4 пен.).
На 102-й минуте при счете 1:1 защитник сборной Германии Джонатан Та головой отправил мяч в сетку ворот Парагвая после подачи Натаниэля Брауна с углового. Главный арбитр матча Джелал Джайед, посмотрев повтор эпизода, отменил взятие ворот из-за помехи со стороны немецкого игрока Вольдемара Антона голкиперу парагвайцев Орландо Хилю.
— Если это гол не по правилам, то «Арсенал» не стал бы чемпионом Англии. Они забили вот так 60% своих мячей. Мы бы победили, если бы этот гол засчитали. Поэтому, конечно, это неприятно, —приводит слова Юргена Клоппа Sky Sport.
В минувшем сезоне АПЛ было несколько эпизодов, в которых возникали споры по поводу засчитанных или отмененных голов в матчах с участием «Арсенала». Команда Микеля Артеты забила немало мячей после подготовленных розыгрышей стандартных положений, в том числе оказывая сознательное давление на голкипера соперника.
Сборная Германии впервые проиграла в серии пенальти на чемпионатах мира. Ранее команда одержала четыре победы в сериях послематчевых пенальти. Также национальная команда Германии впервые с 1962 года уступила в первом раунде плей-офф ЧМ.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.