Как же «Арсенал»? Клопп возмущен отменой гола Германии Парагваю

— Если это гол не по правилам, то «Арсенал» не стал бы чемпионом Англии. Они забили вот так 60% своих мячей. Мы бы победили, если бы этот гол засчитали. Поэтому, конечно, это неприятно, —приводит слова Юргена Клоппа Sky Sport.